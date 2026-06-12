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Resumen

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1 de abril del 2009. Hace 15 años. BVL es la más rentable del mundo en lo que va del año.
1 de abril del 2009. Hace 15 años. BVL es la más rentable del mundo en lo que va del año.
Por Christian Silva

En lo que va del año, la renta variable en mercados emergentes acumuló un rendimiento del 22% frente al 7% de países desarrollados y un retorno del 9% en la renta global, comentó César Huiman, Senior Analyst Equity Research de Renta 4 SAB, durante el BVL Market Watch 2026, organizado por nuam.