En lo que va del año, la renta variable en mercados emergentes acumuló un rendimiento del 22% frente al 7% de países desarrollados y un retorno del 9% en la renta global, comentó César Huiman, Senior Analyst Equity Research de Renta 4 SAB, durante el BVL Market Watch 2026, organizado por nuam.

Este crecimiento de los mercados emergentes se sustenta en el ciclo de precios altos en la materias primas como el oro y el cobre, y la resiliencia macroeconómica en varios de estos países, añadió durante su exposición.

MIRA | Brechas de conectividad frenan consolidación del Perú como hub logístico regional

En el espacio ‘Más allá del panorama local: factores globales que mueven las decisiones de inversión’, el especialista sostuvo que se espera un retorno del 26,5% en el mercado regional, principalmente por el crecimiento de utilidades.

A nivel de países andinos, Huiman indicó que en el año se ha observado un flujo de inversiones por US$1.050 millones en el mercado chileno, seguido por US$902,5 millones en Perú y US$439 millones en Colombia.

Asimismo, explicó que el mercado espera que al cierre del año el indicador Peru Select alcance un retorno del 54%, impulsado por un crecimiento de utilidades por encima del 46% y complementado por una rentabilidad de dividendos cercano al 6%.

A su vez, Miguel Leiva, Vice President Research de Credicorp Capital, en su presentación ‘¿Es buen momento para invertir en acciones? Estrategias y oportunidades tras las elecciones’, comentó que se espera un avance de un 43% en las utilidades de las empresas que listan en bolsa local y que están en la cobertura de Credicorp Capital. Ello está impulsado principalmente por el sector minero, así como por otros sectores estables como electricidad, construcción, consumo y financiero.

Asimismo, Marco Contreras, jefe de Research de Kallpa Securities, indicó que se espera una cifra récord en utilidades en el mercado por US$9.000 millones.

En el espacio ‘Minería: ¿seguirá siendo el gran motor del mercado?’, explicó que estos niveles de utilidades se sustentan en el contexto de precios altos de los metales, agregando que se espera que la cotización de la libra de cobre se ubique en alrededor de US$6. El oro rondaría los US$4.500 la onza, la onza de plata se ubicaría cerca de US$75, y la libra de zinc, en US$1,45.

Por otro lado, Leiva apuntó que en el índice ‘MSCI Peru Capped 15%’ se espera un retorno del 31%. A la fecha, agregó, se observa un retorno del 22%, por lo en los siguientes meses se espera que el rendimiento sea aproximadamente de 8% y el retorno anualizado por dividendos de 4%.

Esta estimación toma en cuenta supuestos como un crecimiento económico de al menos un 3%, una inflación controlada, una tasa de interés de referencia estable en 4,25%, precios altos de los metales y que se mantenga el modelo económico en el país.

Además… Ronald Oshiro, Head of Research de Inteligo SAB, comentó que los sectores de infraestructura y de salud se podrían ver beneficiados con distintos proyectos de construcción de minería y de edificaciones como la Torre Trecca.

Elecciones

En la coyuntura electoral, en la que aún no se ha definido al próximo presidente del país, Pablo Leno, gerente general de Renta4 Perú, recomendó que se debe actuar con cautela en las inversiones.

Frente a esta incertidumbre política, sugirió tomar posiciones de empresas líquidas y en dólares, para neutralizar posibles pérdidas en el mercado.

En el panel ‘Mercado peruano: oportunidades, cautela y perspectiva de largo plazo’, Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, añadió que en los últimos dos días el mercado bursátil peruano ha venido aumentando, dado que se viene considerando que Keiko Fujimori de Fuerza Popular ganaría la segunda vuelta presidencial.

“En el escenario de Kallpa SAB, en el que gana Fujimori las elecciones, vemos un ‘upside’ de aproximadamente 14% para los próximos 12 a 15 meses. Con una victoria de la política que anuncia Sánchez, vemos un crecimiento ‘flat’ o, inclusive, una caída. El mercado se ha adelantado y en los últimos dos días ha subido bastante. Está descontando que gana Fujimori. Si no gana, va a haber un fuerte ‘downside’”, expresó.

En esa línea, Leno agregó que no se debe tomar decisiones agresivas.

Asimismo, Ernesto Delgado, gerente de Trading & Investment Advisory de Inteligo SAB, consideró que antes de realizar una inversión, se deben mirar los fundamentos de mediano y largo plazo.

Por otro lado, Leiva indicó que en momentos donde los inversionistas perciben señales de incertidumbre y ruido político, se ha llegado a observar una caída de 33% desde su punto más alto hasta un nivel mínimo.

En ese marco electoral, Luis Ramos, Head of Equity Strategy de LarrainVial, agregó que con la candidata Fujimori se ve una opción de crecimiento y de estabilidad política.

Además, con una Cámara de Senadores y de Diputados en favor de políticas de crecimiento económico, el PBI podría incrementarse a un ritmo de un punto porcentual.

“Asumiendo que las políticas de crecimiento generen un impacto de 0,25 puntos porcentuales a largo plazo, esto implica una expansión en los múltiplos [bursátiles] en torno al 25%. En el caso de una victoria de Sánchez, consideramos que la reacción inicial del mercado podría ser en torno a -10%”, expresó.

A su vez, Huiman señaló que una victoria presidencial de Fuerza Popular puede generar una expansión del 18% en los múltiplos bursátiles peruanos, mientras que una elección de Juntos por el Perú podría traducirse en una reducción cercana al 20%.