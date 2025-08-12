La verdadera causa de la caída

El mercado bursátil sufrió una caída masiva el viernes 1 de agosto, con el S&P 500 cayendo 1,6% y el Nasdaq 100 1,96%. Si usted siguió los medios de noticias financieras durante la jornada, esto fue prácticamente lo que informaron: “El mercado bursátil cayó bruscamente el viernes 1 de agosto de 2025, provocado por una doble conmoción: datos económicos decepcionantes y los nuevos aranceles de importación anunciados por el presidente Trump”.

Los inversores en bonos reaccionaron positivamente a los decepcionantes datos económicos (creación de empleos menor de lo esperado) e ignoraron la idea que los aranceles de importación podrían generar inflación. La curva de rendimiento, desde los vencimientos a corto hasta los vencimientos a largo plazo, bajó, lo que indica que la Reserva Federal podría estar dispuesta a recortar los tipos de interés en septiembre. Estas son buenas noticias para los mercados bursátiles y de bonos, ya que es probable que los precios de ambos activos suban como resultado. Los inversores en bonos no parecen preocupados por los aranceles o la inflación. Sin embargo, los inversores en acciones reaccionaron negativamente a los decepcionantes datos económicos y al anuncio de los aranceles. Si nos distanciamos un poco y nos desconectamos de las noticias y el ruido diario, esto es lo que observo:

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La inflación ha tenido una tendencia a la baja. Los siguientes son los datos respaldan mi opinión:

• El PCE subyacente, el indicador preferido de la Fed, alcanzó un máximo superior al 4 % a mediados de 2023 y ha disminuido en forma constante hasta el 2,8 % en julio de 2025.

• El CPI general se ha desacelerado desde más del 6 % a principios de 2023 hasta el 2,72 %, con aumentos mensuales moderados.

• El PPI subyacente se sitúa ahora en el 2,6 % interanual y se mantuvo estable mes a mes, lo que sugiere que la inflación a nivel del productor no se está acelerando.

Por lo tanto, la tendencia general de la inflación es a la baja, y los datos de julio no indican una inflación descontrolada.

Los Aranceles de Importación: ¿Son inflacionarios o no?

Aquí es donde los matices importan. Los aranceles pueden ser inflacionarios, pero su impacto depende de:

• Alcance y momento: Si los aranceles afectan a sectores con demanda inelástica (como el automotriz o el electrónico), los precios podrían subir temporalmente.

• Efectos de transmisión: Las empresas podrían absorber costos o cambiar las cadenas de suministro, mitigando el impacto en los precios al consumidor.

• Comportamiento del consumidor: Si la demanda se debilita, las empresas podrían reducir los márgenes en lugar de subir los precios.

Por lo tanto, si bien los aranceles podrían causar aumentos temporales de precios, no necesariamente revierten la tendencia general de desinflación. Culpar a los aranceles por generar “alta inflación” simplifica excesivamente una situación compleja.

Para una perspectiva más equilibrada, replanteemos la narrativa:

La inflación se está desacelerando, pero aún no alcanza el objetivo de la Fed.

Los aranceles podrían causar presiones sobre los precios en sectores específicos, pero es poco probable que reactiven la inflación general a menos que la demanda se recupere bruscamente.

La Fed está observando tanto la debilidad del mercado laboral como la inflación residual, lo que genera tensión en definir la política monetaria.

Hasta el momento, desde el Día de la Liberación en abril (el anuncio oficial de los aranceles) hasta ahora, no hay evidencia de una inflación descontrolada. Podríamos experimentar una ligera re aceleración de inflación a corto plazo. Sin embargo, esto dista mucho de ser un desastre inflacionario.

Sigo creyendo que los inversores en bonos son mucho más reflexivos que los inversores en acciones. Y esta es la razón: entre otras variables, la única forma en que los inversores en bonos pueden obtener beneficios es si evalúan con precisión el crecimiento económico, la inflación, los tipos de interés y la política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores en acciones tienden a ser más apasionados. Por lo tanto, en mi humilde opinión, no son tan racionales como los inversores en bonos.

¿Cuál fue la verdadera razón de la ola de ventas del viernes? La respuesta tiene tres componentes, no necesariamente en orden de importancia: Estacionalidad, Volatilidad Implícita y una Vela Envolvente Bajista (Bearish Engulfing Candle).

Estacionalidad: la historia muestra que, desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, el mercado de valores cae aproximadamente el 50 % del tiempo. Quizás este año, la ola de ventas comenzó un poco antes debido a los otros dos factores. Volatilidad Implícita (VI): La volatilidad implícita a 30 días es una estimación a futuro y prospectiva de cuánto esperan los inversores que fluctúe un activo (como el S&P 500) durante los próximos 30 días, según los precios de sus opciones. No se trata de dirección (hacia arriba o hacia abajo), sino de magnitud.

Aplicados al VIX (Índice de Volatilidad del S&P 500) y al VXN (Índice de Volatilidad del Nasdaq 100), ambos son indicadores bien conocidos de la volatilidad implícita a 30 días para ambos índices bursátiles.

VI Alta = Miedo e incertidumbre = opciones más caras debido a un mayor movimiento esperado.

VI Baja = Complacencia y estabilidad = opciones menos costosas debido a un mercado estable.

Desde una perspectiva de gestión de riesgos, lo anterior ayuda a los inversores a dimensionar adecuadamente sus posiciones y a cubrir (o no) sus carteras. Podrían comprar opciones cuando la VI es baja, anticipando un aumento repentino en el futuro, o vender opciones cuando la VI es alta, anticipando una disminución.

VI de 30 días vs. Volatilidad Realizada:

• VI de 30 días: Proyecta la volatilidad futura.

• Volatilidad Realizada: Mide el movimiento real del precio en el pasado.

• Si la VI es mucho mayor que la volatilidad realizada, se dice que opera con una prima (premium) y las opciones pueden estar sobrevaloradas, y viceversa, es decir que lo opuesto ocurre y es correcto.

A principios de la semana, el lunes 28 de julio, la volatilidad implícita (VI) del S&P 500 y del Nasdaq 100 cotizaba con una prima significativa. Una VI alta indica miedo e incertidumbre. En este escenario el inversor no debería comprar; debería vender una parte para reducir el riesgo. Como resultado de la prima en la VI, probablemente ya se estaba produciendo una ola de ventas. Esta fue la segunda razón principal de la ola de ventas del viernes.

3- El S&P 500 formó una vela envolvente bajista en su gráfico semanal, que también se puede observar en el gráfico diario. Este patrón suele indicar una posible reversión o debilidad en la tendencia alcista actual, especialmente cuando aparece después de un repunte sostenido como el que hemos estado experimentando desde abril.

Una vela envolvente bajista se caracteriza por una gran vela roja que cubre por completo el cuerpo de la vela verde o positiva anterior. Esta vela representa la actividad del precio del día o la semana. Cuando esto sucede, indica un cambio de impulso, de compradores a vendedores, lo que a menudo sirve como advertencia de un posible cambio de tendencia. Considerando que el S&P 500 ha experimentado un fuerte repunte durante tres meses, esta señal bajista podría ser especialmente significativa, sobre todo a medida que nos acercamos a agosto y septiembre, que históricamente son los meses más débiles del año.

Conclusión: Nuestro análisis cuantitativo muestra que la “Tendencia Principal” del índice S&P 500 sigue siendo alcista. Mientras esta tendencia continúe —y creo que continuará—, cualquier retroceso o corrección es una oportunidad para aumentar nuestras posiciones en las carteras. Sin embargo, mientras tanto, la volatilidad del mercado bursátil está aumentando y operar o invertir a corto plazo se vuelve más difícil. He mencionado reiteradamente en artículos anteriores que deberíamos esperar un aumento de la volatilidad en la segunda mitad del año. Parece que este es el comienzo de lo que anticipamos.