El mercado alternativo de financiamiento de la Bolsa de Santiago, ScaleX, anunció la incorporación de las empresas Evolve, Grupo Coril y de Lu & Asociados como nuevos patrocinadores peruanos.

Esta incorporación fortalece la integración entre los mercados de capitales de Perú y Chile. Además, facilita que las empresas accedan a alternativas de financiamiento de alcance regional.

“La incorporación de nuevos patrocinadores representa un avance importante para el mercado, en cuanto su experiencia y conocimiento del mercado local contribuirán a identificar y acompañar empresas con potencial de crecimiento, acercándolas a nuevas oportunidades de financiamiento a través del mercado de capitales”, indicó Jaime Herrera, gerente de Desarrollo Empresarial de nuam y líder de ScaleX.

ScaleX, creado en el 2022, es una plataforma que conecta a las empresas en crecimiento con los inversionistas calificados, tanto actores chilenos como internacionales, mediante el mercado de capitales en Chile.

Desde su creación, esta plataforma ha permitido que seis empresas accedan al mercado de capitales y concreten siete colocaciones por US$16,7 millones.

Dentro de esta plataforma, el patrocinador cumple con una figura de acompañamiento a las empresas peruanas y extranjeras en su preparación para acceder al mercado, contribuyendo a fortalecer estándares de gobierno corporativo, transparencia, relacionamiento con inversionistas y preparación para levantar capital.

“La llegada de ScaleX al Perú marca un hito en la democratización del financiamiento corporativo. Vemos esta plataforma como un catalizador histórico para que las medianas empresas accedan a capital estratégico de manera ágil, sofisticada y competitiva, dinamizando un mercado financiero local que hoy exige innovación”, comentó Daniel Lu, director ejecutivo de Lu & Asociados.