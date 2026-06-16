Nuam, holding que integra a las bolsas de valores de Santiago, Colombia y Lima, anunció la ampliación de su alianza estratégica con MSCI, proveedor global de herramientas y servicios de apoyo para la toma de decisiones de inversión, para el cálculo y distribución de los principales índices de la Bolsa de Santiago, a partir del 1 de septiembre de 2026.

En el marco de esta colaboración, los actuales índices IPSA e IGPA pasarán a ser calculados y administrados por MSCI. Esta transición busca asegurar continuidad operativa para el mercado, resguardando el rol de estos índices como referencias ampliamente utilizadas por inversionistas, intermediarios y emisores.

“La incorporación de MSCI como proveedor de los índices de la Bolsa de Santiago representa un nuevo paso en la evolución del ecosistema de mercado impulsada por nuam y su filial en Chile, reforzando el alineamiento con estándares internacionales. Asimismo, reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo de herramientas que promuevan mayor transparencia, comparabilidad y visibilidad para el mercado de capitales chileno”, explicó Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

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Este avance se enmarca en un proceso más amplio de colaboración entre nuam y MSCI, que ya ha considerado hitos relevantes como el lanzamiento del MSCI nuam, índice regional que reúne a compañías líderes de Chile, Colombia y Perú.

Con esta evolución, la Bolsa de Santiago continúa avanzando en el alineamiento con estándares internacionales de mejores prácticas globales en materia de construcción y administración de índices, contribuyendo a fortalecer el posicionamiento del mercado chileno frente a inversionistas locales e internacionales.