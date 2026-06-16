Resumen

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Esta transición busca asegurar continuidad operativa para el mercado. Foto: GEC.
Esta transición busca asegurar continuidad operativa para el mercado. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Nuam, holding que integra a las bolsas de valores de Santiago, Colombia y Lima, anunció la ampliación de su alianza estratégica con MSCI, proveedor global de herramientas y servicios de apoyo para la toma de decisiones de inversión, para el cálculo y distribución de los principales índices de la Bolsa de Santiago, a partir del 1 de septiembre de 2026.

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