Nuam, holding regional que integra las bolsas de Santiago, Colombia y Lima, presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, periodo en el que registró crecimiento de doble dígito en ingresos, expansión de márgenes y un sólido desempeño de sus principales líneas de negocio, en un contexto de mayor actividad en los mercados de capitales de la región.

Durante el trimestre, los ingresos operacionales alcanzaron 40.7 mil millones de pesos chilenos, lo que representa un crecimiento de 17% frente al mismo periodo de 2025. El Ebitda se ubicó en 19.8 mil millones de pesos chilenos, con un incremento de 38%, mientras que el margen Ebitda alcanzó 49%, ocho puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás.

Por su parte, la utilidad neta llegó a 9.7 mil millones de pesos chilenos, un crecimiento de 47% frente al primer trimestre de 2025, reflejando la capacidad de la compañía para convertir el crecimiento de sus ingresos en una mayor generación de resultados.

Crecimiento diversificado y fortalecimiento de negocios estratégicos

De acuerdo, con nuam el desempeño del trimestre estuvo respaldado por un crecimiento entre las distintas Unidades de Negocio.

La Unidad de Negociación registró el mayor crecimiento, con ingresos por 7.4 mil millones de pesos chilenos, un aumento de 33% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por una mayor actividad en renta variable, renta fija y derivados.

Por su parte, Compensación y Liquidación alcanzó ingresos por 5.9 mil millones de pesos chilenos creciendo 26%, mientras que Custodia, la principal línea de ingresos de nuam, aumentó 12,8%, hasta 12,8 mil millones de pesos chilenos.

Los negocios de ingresos recurrentes también mantuvieron una evolución positiva. Servicios de Valor Agregado crecieron 15%, apoyados por el desarrollo de soluciones tecnológicas y mercados alternativos de financiamiento, mientras que Información avanzó 7% y Emisiones y Servicios a Emisores aumentó 12% frente al mismo periodo de 2025.

Mayor dinamismo en los mercados regionales

La actividad de mercado continuó fortaleciéndose durante el trimestre. La capitalización bursátil conjunta de los tres mercados alcanzó US$532 mil millones, un crecimiento de 43% frente al primer trimestre de 2025.

Los volúmenes negociados en renta variable aumentaron 75%, mientras que renta fija creció 29% y derivados 21%, reflejando una mayor participación de inversionistas y una ampliación de la actividad en las distintas clases de activos.

Asimismo, los volúmenes compensados alcanzaron US$521 mil millones, con un crecimiento de 29%, y los activos bajo custodia llegaron a US$387 mil millones, aumentando 39% frente al mismo periodo del año anterior.

Avances en la integración regional

Durante el trimestre, nuam continuó ejecutando su hoja de ruta de integración regional. La compañía completó la implementación de su nueva plataforma de negociación de renta variable en Colombia y Perú, mientras avanza en el despliegue para Chile.

“Los resultados de este trimestre reflejan una combinación positiva entre el dinamismo de los mercados donde opera nuam y la capacidad de la compañía para capturar ese crecimiento a través de una plataforma cada vez más integrada y eficiente. Seguimos avanzando en nuestra estrategia regional, fortaleciendo negocios recurrentes, ampliando capacidades tecnológicas y construyendo la infraestructura que permitirá conectar de manera más profunda a inversionistas, emisores e intermediarios en Chile, Colombia y Perú”, señaló Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.