Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La utilidad neta aumentó 47% y el margen Ebitda alcanzó 49%, impulsado por el crecimiento de los negocios de negociación, compensación y custodia. Foto: GEC.
La utilidad neta aumentó 47% y el margen Ebitda alcanzó 49%, impulsado por el crecimiento de los negocios de negociación, compensación y custodia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Nuam, holding regional que integra las bolsas de Santiago, Colombia y Lima, presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, periodo en el que registró crecimiento de doble dígito en ingresos, expansión de márgenes y un sólido desempeño de sus principales líneas de negocio, en un contexto de mayor actividad en los mercados de capitales de la región.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.