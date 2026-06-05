El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que culminó la supervisión de las obras correspondientes a la Fase 1B del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Durante una inspección, el organismo constató que la infraestructura y el equipamiento aeroportuario han sido concluidos, alcanzando una extensión total de 272,000 metros cuadrados.

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La Fase 1B incorporó 63,000 metros cuadrados adicionales a los 209,000 ya operativos en la Fase 1A. Con esta ampliación física, cuya etapa de construcción finalizó en marzo, el terminal cuenta con la capacidad necesaria para atender hasta 40 millones de pasajeros anuales, según la demanda proyectada para el 2030.

Ositrán verifica culminación de obras de la Fase 1B del nuevo terminal del Jorge Chávez (FOTO: Ositrán)

Ositrán precisó que algunas instalaciones serán puestas en funcionamiento de manera progresiva y secuencial, de acuerdo con el incremento de la demanda de tráfico de pasajeros que registre el terminal aéreo.

Entre las nuevas áreas habilitadas destaca una cuarta isla de facturación con 30 mostradores, que se suma a las tres existentes para alcanzar un total de 120 counters en todo el terminal. También se instalaron cinco nuevos tomógrafos para el control de seguridad, equipos que se encuentran debidamente posicionados para su entrada en servicio.

Asimismo, se entregaron 19 nuevas salas de embarque entre julio de 2025 y febrero de 2026. El terminal dispone ahora de 46 salas de embarque conectadas a 44 puentes de abordaje, además de 13 salas remotas operativas.

Ositrán verifica culminación de obras de la Fase 1B del nuevo terminal del Jorge Chávez (Foto: Antonio Melgarejo / GEC) / ANTONIO MELGAREJO

La supervisión también verificó la incorporación de dos nuevos sistemas de recogida de equipajes, oficinas para aerolíneas y entidades gubernamentales, y otros espacios complementarios. Con estas acciones, Ositrán busca garantizar que Lima Airport Partners cumpla con los compromisos establecidos en el contrato de concesión.