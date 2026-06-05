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Ositrán verifica culminación de obras de la Fase 1B del nuevo terminal del Jorge Chávez. (Foto: Ositrán)
Ositrán verifica culminación de obras de la Fase 1B del nuevo terminal del Jorge Chávez. (Foto: Ositrán)
Por Redacción EC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que culminó la supervisión de las obras correspondientes a la Fase 1B del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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