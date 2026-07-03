Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, informó que tomó conocimiento de la resolución emitida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del proceso de amparo presentado contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

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