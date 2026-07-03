Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, informó que tomó conocimiento de la resolución emitida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del proceso de amparo presentado contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
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