Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, informó que tomó conocimiento de la resolución emitida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del proceso de amparo presentado contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La empresa señaló que acudió a instancias judiciales para hacer valer sus derechos respecto al alcance de la supervisión del regulador, en un contexto que —según precisó— no limita la autoridad del Estado para fiscalizar aspectos operativos, ambientales, tributarios y de control dentro del puerto, con presencia de diversas entidades públicas.

En esa línea, CSPCP sostuvo que, al tratarse de una infraestructura de naturaleza privada y sujeta a libre competencia, la pretensión de Ositrán de ampliar sus competencias excedería lo establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional, lo que —afirma— vulnera el principio de legalidad.

“Por las razones expuestas, y en uso de los mecanismos previstos por el marco jurídico vigente, CSPCP recurrirá a la siguiente instancia constitucional en la que confiamos pueda abordarse integralmente la demanda, convencidos de la solidez de nuestros argumentos legales, así como en la capacidad del Poder Judicial para su exhaustiva revisión”, dice el escrito.

CSPCP reiteró su compromiso de cumplir y respetar la normativa nacional, poniendo al servicio del país una infraestructura portuaria moderna y eficiente, alineada con estándares internacionales, como un motor para el desarrollo nacional.