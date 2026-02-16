Supervisión del Puerto de Chancay: Premier Álvarez indicó que le preocupa posición de Estado Unidos y China

En una entrevista publicada por el diario Gestión, Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, se refirió a la situación del puerto de Chancay. Indicó que existen mecanismos contemplados en la Constitución para defender la soberanía del Perú. Además, fijó la posición de Perú entre las advertencias de Estados Unidos y China.

Asimismo, el premier mostró la preocupación del Gobierno respecto al alcance que pueda tener la sentencia emitida en el proceso de amparo. Adelantó que están tomando las apreciaciones de diversos profesionales, de funcionarios y exfuncionarios para tener una opinión más informada.

Sobre si el Estado mantiene un control pleno sobre el puerto de Chancay, señaló que “siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo de las instalaciones portuarias, que no pueda ser materia de supervisión por el órgano regulador. Hay que tener en cuenta que, si bien parece ser un puerto de carácter privado, no hemos tenido a la mano los contratos respectivos, por cuanto ha sido una sucesión de adendas cuyo contenido está siendo investigado.

Consultado sobre si se podría modificar condiciones del proyecto o contratos vigentes, recalcó que el Tribunal Constitucional no solo se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo, es el principal defensor de la Constitución, por ende, “no hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”.

Respecto a lo dicho por Estados Unidos (que advierte que el Perú podría perder soberanía sobre el puerto de Chancay), el premier indicó que le preocupa el hecho de que el país norteamericano se pronuncie en torno a una posible mala lectura de un juez respecto de las relaciones entre Perú y China.

“De la misma manera, nos preocuparía que el gobierno chino se inmiscuya en cualquier contrato o negociación del Perú. Somos un país soberano. El canciller, hasta donde tengo conocimiento, no ha tenido conversación con representantes chinos, porque en principio este es un tema judicial circunscrito al ámbito comercial portuario”, refirió.

En esa misma línea, remarcó que el país tiene muy claro el asunto y que la relación es distinta con cada país. “China es nuestro principal socio comercial y apreciamos esa relación en los negocios. Con Estados Unidos tenemos una relación estratégica porque compartimos valores como el pluralismo, la democracia, la libertad y la acción privada como fuente de creación de riqueza. Nuestra relación es distinta con cada país”, explicó.

Ositrán y su supervisión al puerto de Chancay

Por otro lado, el premier Álvarez calificó de inaceptable que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), no pueda supervisar el puerto de Chancay, ello luego de que el Poder Judicial ordenara que este órgano regulador se abstenga de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto a esta infraestructura.

“Nos preocupa que siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo, de las instalaciones portuarias, que no puedan ser materia de supervisión por el órgano regulador”, sostuvo.

Asimismo, el titular de la PCM explicó que, de no obtener una respuesta favorable, se analizará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. “El Tribunal Constitucional no solo se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo, es el principal defensor de la Constitución y, por tanto, de la soberanía nacional. Además, hay que tener en cuenta un tema muy importante. No hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”, aseveró.