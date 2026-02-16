MEF aprobó nuevo crédito suplementario el último fin de semana

Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, anunció que se prepara un nuevo crédito suplementario, el cual será remitido al Congreso, y que espera pueda atender proyectos que superen los S/21 mil millones.

PUEDES VER: MEF aprueba reglamento de ley que habilita billetera digital para pago de remuneraciones

La titular del MEF indicó que este crédito estará sujeto a una mayor recaudación en el primer trimestre del 2026 y se buscará priorizar proyectos de continuidad.

“Hemos anunciado un crédito suplementario, algo que normalmente se da. De acuerdo a nuestras proyecciones, hacía el primer trimestre del 2026 vamos a tener un crecimiento adicional respecto a nuestra proyección del año pasado. Se priorizará proyectos de continuidad”, sostuvo Miralles en entrevista para Panorama.

Por otro lado, la ministra de Economía adelantó la próxima publicación del Decreto de Urgencia que aprobará los nuevos criterios del Foncomun como parte de la descentralización fiscal. El financiamiento se incrementará gradualmente del 2% al 4% del IPM.

Además, se duplicó la asignación mínima mensual, de 8 a 15 UIT, priorizando a las municipalidades con mayores brechas.