Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La titular del MEF indicó que este crédito estará sujeto a una mayor recaudación en el primer trimestre del 2026.
La titular del MEF indicó que este crédito estará sujeto a una mayor recaudación en el primer trimestre del 2026.
Por Redacción EC

Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, anunció que se prepara un nuevo crédito suplementario, el cual será remitido al Congreso, y que espera pueda atender proyectos que superen los S/21 mil millones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

MEF aprobó nuevo crédito suplementario el último fin de semana
Perú

MEF aprobó nuevo crédito suplementario el último fin de semana

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 16 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 16 de febrero?

Elecciones 2026: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?
Perú

Elecciones 2026: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?

Economía nacional creció 3,44% al cierre de 2025, impulsada por construcción y actividades de consumo
Perú

Economía nacional creció 3,44% al cierre de 2025, impulsada por construcción y actividades de consumo