Economía nacional creció 3,44% al cierre de 2025

El producto bruto interno (PBI) del país avanzó 3,44% durante todo el 2025, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. De acuerdo a los datos, los sectores que más contribuyeron a este crecimiento fueron construcción, comercio, manufactura, agropecuario, transporte, minería e hidrocarburos, servicios prestados a empresas y otros servicios.

Actividades que impulsaron la economía el 2025

Construcción fue la actividad con un mayor desenvolvimiento el 2025, pues llegó un crecimiento de 6,67%. En todo este periodo, solo en mayo registró una contracción.

De acuerdo a INEI, durante el 2025, el consumo interno de cemento aumento 7,5%, por el avance de obras privado —construcción de condominios, edificios multifamiliares, oficinas, tiendas, etc. —.

Con respecto al avance físico de obras, este indicador creció 5,09% debidoa la mayor inversión en obras públicas ejecutadas por el gobierno local (19,56%) y gobierno regional (8,68%); sin embargo, disminuyó a nivel de gobierno nacional (-10,39%). Hubo aumento de obras viales, entre construcción y rehabilitación; además de servicios básicos. No obstante, hubo una contracción disminuyeron las obras de prevención.

Por su parte, el sector comercio, aunque no fue el segundo de mayor crecimiento —posición que ocupó transporte—, aportó 0,42 puntos porcentuales a la expansión del PBI en el año y registró un avance anual de 3,59%.

Su impulso se apoyó del comercio al por mayor (3,32%), comercio al por menor (3,50%) y comercio automotriz (6,95%).

La manufactura fue la tercera actividad con mayor aporte a la economía peruana el 2025 (0,30%) y un crecimiento anual de 2,67%. En contraste, los sectores con menor crecimiento fueron telecomunicaciones (0,38%) y financiero (0,22%).

Crecimiento en diciembre

Asimismo, el crecimiento de diciembre aumento 3,83%, con un incremento de la mayoría de los sectores económicos, donde destacaron construcción, otros servicios, comercio y manufactura que en conjunto explicaron más del 70% del resultado global.