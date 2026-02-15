Empleo en el Perú creció 1,5% el 2025 e ingresos recuperaron los niveles prepandemia

El 2025, el número de personas con empleo creció 1,5% a nivel nacional, lo que significó un aumento de 252 .300 peruanos, según el Instituto de Estadística e Informática (INEI).

Los datos revelan una recuperación en el sector urbano, con un crecimiento de 1,9%. No obstante, hubo una contracción en la zona rural de 0,5%.

De acuerdo al INEI, hubo un aumento del empleo en actividades dedicadas del sector primario (2,5%), las cuales incluyen a: agricultura, pesca y minería. Juntas representan el 24% del empleo a nivel de ramas de actividad. Asimismo, hubo un comportamiento positivo en construcción (1,3%), comercio (1,3%) y servicios (1,1%), con relación al año 2024.

Paola Herrera, economista del Instituto de Economía Peruana (IPE), destacó el aumento del empleo en agricultura, gracias a mejores condiciones climáticas. Ello mejoró los resultados de las agroexportaciones demandando mayor número de puestos de trabajo.

En tanto, la tasa de empleo formal tuvo una ligera disminución y pasó de 70,9% a 70,%.

Ingresos mensuales

También se destaca la recuperación de los ingresos mensuales de 6,9%, lo que representa un aumento cercano a S/ 122. Según INEI, el ingreso promedio mensual es de S/1.887,2. Aunque, por zonas se marca una diferencia, pues en la zona urbana los salarios crecieron 6,7%; mientras que en la zona rural 4,4%.

“Los ingresos a nivel nacional ha registrado un crecimiento de más de 6% en términos nominales, que eso es más o menos un crecimiento de 5% en términos reales; es decir, ajustando por el efecto de la inflación. Un crecimiento de 5% de los ingresos reales es un crecimiento bastante fuerte, considerando que venimos de arrastrar cinco años de crecimiento bastante moderado. En este 2025 estamos estimando que ya se ha recuperado los ingresos a nivel de prepandemia en términos reales”, comentó Herrera.

Por rama de actividad también hubo un aumento mixto. En sectores primarios, el avance es el mismo que el promedio nacional, en manufactura creció 5,7%, en construcción hubo un aumento mayor de 8,9%, y en comercio avanzó 7,7%.

Vale decir que los mayores ingresos mensuales se registraron en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao (S/2.486), seguido de Moquegua (S/2.426,4), Chachapoyas (S/2.392,5) y Arequipa (S/2324,6).

Si bien los ingresos han mejorado para los peruanos con mayor experiencia, el empleo juvenil, marca su cuarto año de caída, destaca Herrera.

“Esto preocupa porque podría implicar una falta de adquisición de estas capacidades laborales de los jóvenes de hoy que en los próximos años van a ser quienes sostendrán nuestra economía”, refirió.

En ese sentido, el empleo juvenil (de 14 a 24 años) disminuyó 2.1% en 2025; es decir, alrededor de 370.000 jóvenes menos trabajando, según IPE.

Avance de empleo por ciudades

El empleo aumentó en 23 ciudades del país, entre las que destacaron Puerto Maldonado y Pucallpa con 7,3% (para cada caso), seguidas de Moquegua y Arequipa, con 5,7% (cada una) y Huancavelica con 5,1%.

No obstante, el empleo formal sigue avanzando y golpea principalmente a Juliaca (82,3%), Pucallpa (73,8%), Ayacucho (71,9%) y Tumbes (70,3%). En contraposición, Ica registró menos informalidad (54,0%), seguida por Lima Metropolitana/Provincia Constitucional del Callao y Moquegua con 54,8%, cada uno.

De otro lado, el desempleo avanzó en Cajamarca y Huancavelica con 9,4% (cada uno) y Cerro de Pasco (9,0%). En cambio, las menores tasas se dieron en Trujillo (3,3%), Tarapoto (3,6%) e Iquitos (3,7%).