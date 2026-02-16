EE.UU. plantea fortalecer sus vínculos portuarios con Perú y trabajar con ProInversión para “nivelar la cancha”

El Diario Gestión publicó una entrevista con Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, en la que el diplomático detalló cuáles son las tareas principales que el presidente Donald Trump le encomendó y las metas que deberá alcanzar en los tres años que estará en el cargo.

Según el citado medio, Navarro indicó que el objetivo es que los 200 años de relación entre ambos países “no sean en vano” y que se endurezca el vínculo bilateral, considerando a Perú como un socio estratégico. Asimismo, recordó que en diciembre el presidente publicó la Política de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que se establece como prioritario el Hemisferio Occidental, y afirmó que buscan acercarse más a Sudamérica, con Perú como pieza clave.

En materia económica, señaló que desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) el intercambio comercial se ha triplicado y que buscan continuar por ese camino. En el plano arancelario, explicó que los aranceles son una herramienta del presidente Trump para “aplanar la cancha frente a los abusos de algunos países” y sostuvo que las conversaciones continúan. “Todo está sobre la mesa”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de optimizar el TLC.

Respecto al puerto de Chancay, Navarro afirmó que Estados Unidos también comercia con China, pero que no entregaría activos críticos para que sean manejados por un país extranjero. “Ni las redes eléctricas, los puertos o ferrocarriles, no podemos ceder soberanía a un país extranjero”, declaró. Añadió que la decisión judicial vinculada a Chancay constituye “un precedente muy peligroso para el Perú”.

En esa línea, destacó la inversión anunciada en el Callao para incrementar el uso del puerto y mejorar su infraestructura. También mencionó la modernización de la Base Naval del Callao, por US$ 1.500 millones, y precisó que se trata de una inversión peruana con experiencia técnica de Estados Unidos.

Consultado sobre la posibilidad de una mayor presencia de empresas estadounidenses en proyectos locales, indicó que el esquema de su país es distinto y no es de Gobierno a Gobierno (G2G). No obstante, señaló que quieren trabajar con ProInversión para asegurarse de que “la cancha esté pareja” y que las compañías de su país puedan participar.

En el plano político, consideró que la estabilidad es un factor relevante para atraer inversión. “Para la estabilidad del país creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido en los ojos, no solo de EE.UU., sino del mundo, no es normal. Para traer inversión de EE.UU. la estabilidad es muy importante”, manifestó.