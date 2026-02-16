Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Diario Gestión publicó una entrevista con Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, en la que el diplomático detalló cuáles son las tareas principales que el presidente Donald Trump le encomendó y las metas que deberá alcanzar en los tres años que estará en el cargo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Precio del dólar de hoy, lunes 16 de febrero: cuál es el tipo de cambio del día
Mercados

Precio del dólar de hoy, lunes 16 de febrero: cuál es el tipo de cambio del día

Carretera central: MEF asegura que túnel Pariachi iniciará en esta gestión
Perú

Carretera central: MEF asegura que túnel Pariachi iniciará en esta gestión

EE.UU. plantea fortalecer sus vínculos portuarios con Perú y trabajar con ProInversión para “nivelar la cancha”
Economía

EE.UU. plantea fortalecer sus vínculos portuarios con Perú y trabajar con ProInversión para “nivelar la cancha”

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan
Día 1

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan