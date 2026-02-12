La banca se transforma con la IA generativa: ¿Cómo impacta esto a los bancos en el Perú?

Según Globant, las empresas peruanas del rubro han sido las más predispuestas a adoptar estas tendencias a nivel local. “El 100% de nuestros clientes de banca y seguros están invirtiendo en IA para acortar el ‘time to market’, optimizar transacciones y elevar la experiencia del cliente”, explica a Día1 Víctor Valle, Managing Director de Globant en Perú.

Víctor Valle, managing director de Globant Perú. (Foto: Globant) / javier de la cuba

Valle enfatiza que la IA generativa, a diferencia de la IA tradicional, está habilitando “niveles de productividad” mucho mayores, y resalta que, incluso, los bancos más importantes han decidido que “todo proyecto debe tener un componente” de IA que permita mayores eficiencias.

El ejecutivo explica, por ejemplo, que la IA generativa en banca y seguros está permitiendo optimizar los procesos ‘back office’ del sector; especialmente aquellos con grandes volúmenes de información, como conciliaciones bancarias o siniestros, mejorando así la cobertura y la atención al cliente. En esa línea, la IA generativa también está permitiendo una “hiperpersonalización” que podría volverse elemental para el rubro, pues le abre la puerta a un lenguaje más humano en la atención y a una mayor adaptación al cliente.

“En un país como el Perú es necesario que la tecnología no se sienta robotizada; que el servicio al cliente se sienta humano”, analiza Valle, quien comparte que trabajaron con uno de los principales bancos en el país para integrar IA generativa en la atención de consultas telefónicas.

No obstante, para Valle, existen retos importantes que limitan un desarrollo más óptimo de la IA generativa en el sector a nivel local, como la falta de consolidación de datos. “Es crucial formar más ecosistemas entre los grupos económicos para hacer un cruce potente de información. Esto beneficiaría al consumidor”, puntualiza Valle.