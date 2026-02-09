Escuchar
El paso de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) a estado de vigilancia se da en un contexto en el que las lluvias ya han empezado a afectar distintas zonas del país y en el que los antecedentes recientes han elevado la sensibilidad de empresas y sectores productivos ante cualquier señal temprana de riesgo. En su último comunicado oficial, el Enfen indicó que las condiciones cálidas débiles son las más probables a partir de marzo de este año, lo que configura el posible desarrollo de un Fenómeno de El Niño Costero de magnitud débil, por ahora.

Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?

