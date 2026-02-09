Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?

El paso de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) a estado de vigilancia se da en un contexto en el que las lluvias ya han empezado a afectar distintas zonas del país y en el que los antecedentes recientes han elevado la sensibilidad de empresas y sectores productivos ante cualquier señal temprana de riesgo. En su último comunicado oficial, el Enfen indicó que las condiciones cálidas débiles son las más probables a partir de marzo de este año, lo que configura el posible desarrollo de un Fenómeno de El Niño Costero de magnitud débil, por ahora.

Según especialistas, este cambio no implica aún un impacto macroeconómico inmediato, pero sí está influyendo en la forma la que se evalúan decisiones productivas y operativas en distintos sectores.

Ruddy Pamela Bernabé, economista de Macroconsult, advirtió que el escenario requiere un monitoreo constante debido a la rapidez con la que pueden modificarse las condiciones climáticas. “La zona del litoral de Talara registra anomalías de temperatura por encima de los 4 °C al 4 de febrero, cuando pocos días antes las condiciones se mantenían neutrales”, indicó. Añadió que, según lo observado, el evento tendería a concentrarse en otoño e invierno, lo que podría incidir en la magnitud del impacto económico frente a episodios anteriores de mayor intensidad.

Paola del Carpio, coordinadora de Investigación de la Red de Estudio para el Desarrollo (Redes), señaló que este escenario se suma a un entorno ya complejo para la toma de decisiones económicas. “Nos encontramos en un contexto electoral que introduce su propia cuota de incertidumbre, y a ello se agrega un riesgo climático que condiciona decisiones productivas y de inversión”, afirmó. Del Carpio añadió que la mayor recurrencia de estos eventos responde a cambios estructurales y recordó que “el cambio climático viene haciendo que este tipo de fenómenos se presenten más seguido que antes”, lo que tensiona la planificación económica y la capacidad de respuesta del país.

Sectores primarios

Los sectores primarios concentran la mayor atención en esta etapa. Desde la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú indicaron que el sector agroexportador viene trabajando bajo un enfoque preventivo, con planes de contingencia y escenarios de riesgo ya activados. Precisaron que, de acuerdo con evaluaciones sectoriales, los productos históricamente más sensibles ante episodios de El Niño incluyen al limón, al mango, a la uva, a los arándanos, al arroz, a los espárragos y a la palta, con afectaciones diferenciadas según la intensidad del fenómeno y la zona geográfica. Las regiones del norte del país, desde Tumbes hasta La Libertad, presentan mayor exposición a huaicos, desbordes de ríos y deslizamientos. “Los pequeños productores suelen ser los más afectados porque tienen menos capacidad de respuesta y menor acceso a infraestructura de protección”, señalaron desde el gremio.

El agro es uno de los sectores que suele verse afectado cuando se intensifican las lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño.

En pesca, el escenario genera mayor cautela por su posible coincidencia con el inicio de la primera temporada de anchoveta. Jessica Luna, presidenta del consejo directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería, sostuvo que el cambio a vigilancia debería activar respuestas oportunas desde el sector público.“El Niño Costero es un evento que se desencadena de manera explosiva como ya lo hemos vivido en el 2023 y esta alerta debería generar una reacción de nuestras autoridades para tomar decisiones oportunas y adecuadas”, afirmó.

Luna explicó que, de confirmarse el fenómeno, el calentamiento del mar podría afectar la distribución del recurso y dificultar la actividad extractiva, especialmente si el evento se intensifica. En esa línea, recordó el impacto reciente. “En el 2023 el PBI nacional cayó 0,5% por el bajo desempeño de la pesca industrial y se perdieron US$ 1.400 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado”, indicó.

La pesca es uno de los sectores más sensibles a cambios en la temperatura del mar y a escenarios asociados al Fenómeno de El Niño.

En la lectura de ambos gremios, tanto el agro como la pesca concentran hoy la mayor atención porque son los primeros en verse afectados cuando se alteran las condiciones climáticas. Además, su exposición directa al fenómeno y la menor capacidad de amortiguar interrupciones productivas hacen que las decisiones que se toman en esta etapa de vigilancia tengan efectos tempranos sobre la actividad, incluso antes de que se materialicen impactos en otros sectores de la economía.

Sectores no primarios

En los sectores no primarios, los efectos son vistos como indirectos y condicionados a la intensidad del fenómeno. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), indicó que la afectación relevante aparece en escenarios severos, principalmente por la paralización de obras en zonas impactadas por lluvias intensas. Señaló que, por ahora, el sector se mantiene en una etapa de evaluación preventiva, aunque recordó que en episodios como los de 1983, 1997 y 2017 las caídas fueron significativas. La exposición del sector se agrava ante la ausencia de una estrategia pública integral de prevención, atención de emergencias y reconstrucción.

El sector construcción suele verse afectado cuando las lluvias intensas interrumpen obras y cronogramas en zonas expuestas.

Desde el comercio moderno, Juan José Calle Quirós, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), explicó que los centros comerciales vienen trabajando desde hace varios años con planes específicos para escenarios de lluvias. “Estamos limpiando constantemente las canaletas, hermetizando cuartos críticos y disponiendo de bombas de agua para asegurar la continuidad operativa”, indicó. Añadió que el sector mantiene equipos entrenados y coordinación con autoridades para el monitoreo permanente del clima, con el objetivo de sostener servicios urbanos incluso ante interrupciones por lluvias.

Desde el sector empresarial, algunas empresas ya han empezado a activar planes internos ante el cambio a estado de vigilancia. Rafael Vega, Country Manager de AJE Perú, señaló que el factor climático es clave para la industria de bebidas, tanto por su impacto en el consumo como por los riesgos logísticos asociados a lluvias y bloqueos de vías.

El ejecutivo comentó que, a mayor calor, o si se extiende el verano, el consumo de bebidas se incrementa, pero el desafío viene por la atención logística, ya que crecen los caudales y puede haber bloqueos en algunas carreteras y falta de acceso en algunos territorios.

“Activamos el comité de vigilancia para ver las acciones que debemos hacer con el objetivo de garantizar que los productos puedan estar en cada uno de los departamentos del Perú”, afirmó.

La gestión del riesgo es otra capa que ya se encuentra activada en el sector privado. Orlando Rivera, líder de Risk Consulting para Perú de Marsh, señaló que la experiencia reciente ha elevado el nivel de preparación de empresas y aseguradoras. “La alerta del 2023 y 2024 generó una planificación que hoy nos permite manejar este escenario con mayor mesura”, indicó.

Las lluvias intensas pueden provocar interrupciones económicas que no siempre cuentan con cobertura aseguradora, lo que incrementa los costos para hogares y actividades productivas. (Foto: Andina)

Rivera explicó que el estado de vigilancia se traduce principalmente en observación y monitoreo, pero añadió que las empresas han intensificado medidas preventivas. “Las compañías que no gestionan adecuadamente estos riesgos quedan más expuestas cuando se producen interrupciones, lo que puede derivar en dificultades operativas y financieras”, señaló a Día1. Añadió que se observa un mayor interés por herramientas como los seguros paramétricos agrícolas, que se activan automáticamente ante determinados umbrales climáticos.

Desde Macroconsult también advirtieron que los impactos del Fenómeno de El Niño no son homogéneos en los sectores económicos y tienden a concentrarse en unidades productivas de menor tamaño, con menor capacidad financiera y menor diversificación. Según la consultora, estas empresas, en particular mypes y pequeños productores, enfrentan mayores dificultades para cumplir compromisos cuando se producen interrupciones productivas o logísticas, un riesgo que se incrementa en eventos de mayor magnitud y duración.

Mary Mollo Medina, profesora e investigadora de ESAN y secretaria técnica nacional de la Red de Universidades comprometidas con la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático, subrayó que el impacto económico no depende únicamente del evento meteorológico. “En el contexto peruano, el riesgo de desastre surge de la interacción entre la amenaza climática, la exposición de la población y la infraestructura, y la vulnerabilidad estructural acumulada”, indicó. En la misma línea, Edmundo Lizarzaburu, investigador y profesor de la casa de estudios, recordó la magnitud de los choques históricos asociados a eventos extremos. “En los eventos de 1982-83 y 1997-98, las pérdidas llegaron a representar entre 2,9% y 5,3% del PBI”, señaló, subrayando que el impacto final está determinado por la intensidad del fenómeno.

Los especialistas coincidieron en que hoy no hay un impacto macroeconómico inmediato, pero sí decisiones económicas en marcha, y que el escenario más severo se activa si el fenómeno escala, un riesgo que, según los antecedentes históricos y la preparación observada por los sectores, sigue siendo el principal punto de atención.