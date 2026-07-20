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Resumen

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Alvaro Correa, director independiente, analiza el respeto y desarrollo.
Alvaro Correa, director independiente, analiza el respeto y desarrollo.
Por Alvaro Correa Malachowski

En su obra Meditaciones, Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, sostuvo que las sociedades funcionan como un organismo vivo. Los seres humanos somos como partes de un solo cuerpo, y por lo tanto, lo que ocurra con un individuo afectará tarde o temprano a todos. En tal sentido, tratar a los demás con respeto y consideración no es caridad ni se basa en el afecto, sino en la razón. Esto lo decía un filósofo pragmático que tuvo que administrar un imperio y lidiar con guerras, traiciones y desorden.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.