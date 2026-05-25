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Resumen

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Alvaro Correa, director independiente, analiza la limpieza de la cancha | Foto: Andina
Alvaro Correa, director independiente, analiza la limpieza de la cancha | Foto: Andina
Por Alvaro Correa Malachowski

Es evidente que el nivel profesional dentro de las entidades públicas se ha deteriorado a lo largo de muchos años de mala gestión y desgobierno, pero tan importante como la idoneidad del talento es la capacidad de decidir. Los buenos funcionarios –porque los hay– muchas veces están atados de manos para tomar decisiones y avanzar. Las mayores limitaciones no son presupuestales o regulatorias, sino producto del temor justificado a ser investigados y procesados.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.