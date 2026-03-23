Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alvaro Correa, director independiente, analiza el control de Pucusana | Jesús Saucedo / @photo.gec
Alvaro Correa, director independiente, analiza el control de Pucusana | Jesús Saucedo / @photo.gec
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO
Por Alvaro Correa Malachowski

En los ochenta, para preparar arroz, había que colocarlo en alguna superficie o tazón y escoger cuidadosamente las piedritas que solían acompañar los amarillentos granos para que no nos destrocen las muelas o terminen en nuestro sistema digestivo. Luego se lavaba y colaba tres o cuatro veces para eliminar otras impurezas antes de echarlo finalmente a la olla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.