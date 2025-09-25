El Directorio de Alicorp informó este jueves que aceptó la renuncia de Alvaro Correa Malachowski como gerente general de la compañía, poniendo fin al proceso de transición iniciado en 2023.

En su comunicado, la empresa destacó el liderazgo y la experiencia de Correa durante su gestión, que permitió consolidar la estrategia definida hace dos años y obtener resultados positivos.

Asimismo, el Directorio agradeció a Correa por dejar un equipo cohesionado y una cultura organizacional fortalecida, lista para afrontar la siguiente etapa de crecimiento de la empresa.

En la misma sesión, Alicorp anunció la designación de Gonzalo Uribe Arbeláez como nuevo gerente general, quien asumirá el cargo a partir del 1 de noviembre.

Uribe cuenta con amplia experiencia en marketing y negocios, habiendo liderado posiciones ejecutivas en compañías de consumo masivo como Kimberly Clark, Mondelez y Cadbury Adams, en diferentes países de Latinoamérica y Norteamérica.

Como parte del proceso de transición, Correa continuará acompañando a la organización hasta el 31 de diciembre.

Por otro lado, Alicorp reportó un sólido desempeño en el segundo trimestre de 2025, impulsado por sus negocios de alimentos balanceados para acuicultura (Vitapro) y el segmento B2B (Alicorp Soluciones).

Las ventas consolidadas alcanzaron S/ 2.988 millones, un aumento de 19% interanual, mientras que la utilidad bruta ajustada llegó a S/ 782 millones, creciendo 13% respecto al mismo periodo del 2024.