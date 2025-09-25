El proyecto Zafranal proyecta iniciar producción en 2026, según anunció Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck Resources, durante la Cumbre Minera de Perumin 37.

“Hemos empezado los trabajos según el plan y seguimos en la ingeniería para definir cuándo comenzaremos a producir. También trabajamos en la permisología para obtener todas las licencias antes de fin de año, incluyendo los permisos de construcción. Queremos que para 2026, cuando tengamos aprobado el proyecto, empecemos la producción”, afirmó Webb.

El ejecutivo destacó que la iniciativa demandará una inversión estimada de US$ 2.000 millones, subrayando la importancia de contar con certeza regulatoria y social para garantizar el éxito del proyecto.

Además, señaló que el proyecto Zafranal viene trabajando bajo cuatro pilares: educación, salud, infraestructura y fortalecimiento de capacidades locales. “Trabajamos con la comunidad para asegurar que realmente ayudamos. En salud, apoyamos las brechas existentes; en infraestructura, buscamos beneficiar a la región; y en capacitación, preparamos a la comunidad para la construcción y operación futura. Este es un legado que queremos dejar”, explicó.

El directivo también se refirió a la reciente fusión entre Teck y Anglo American. “Representa un gran paso para Teck tras la aprobación normativa y regulatoria. Anglo Teck será uno de los cinco principales productores del mundo. Combinar dos compañías de gran reputación es muy importante”, señaló Webb.

La operación fue valorizada en US$50.000 millones, posicionando a la nueva compañía como uno de los actores con mayor capacidad tecnológica y financiera del sector. También, destacó que la tecnología será un eje clave en el desarrollo de Zafranal.

“No solo pensamos en la mina de hoy, sino en la de mañana. Revalorizar los procesos, aprender y sacar lo mejor de la tecnología. No se trata solo de tenerla, sino de usarla eficientemente para maximizar valor. La fusión no es solo unir empresas, sino trabajar de manera colaborativa”, concluyó.