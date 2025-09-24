Minem: “Perú y Ecuador firmarán acuerdo para potenciar sector petrolero”

Con la participación de Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas; Eva Arias, presidenta ejecutiva de Compañía de Minas Poderosa; Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE); y Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Las Bambas, el panel “Principales retos de la minería” de Perumin 37 abrió un espacio de diálogo sobre los desafíos inmediatos del sector.

Durante su intervención, el ministro Montero anunció que los gobiernos de Perú y Ecuador suscribirán un memorando de entendimiento para potenciar el sector petrolero. “Estamos firmando un memorando con el gobierno del Ecuador porque este país avanza en sus campos petroleros con una producción de 400.000 barriles diarios, mientras que en Perú producimos solo 40.000”, señaló.

El titular del Minem agregó que los campos petroleros ecuatorianos avanzan hacia el sur, mientras que su oleoducto se ubica en Esmeraldas, al norte, cerca de Colombia. “Evidentemente, la producción de Ecuador debería salir por el Oleoducto Norperuano. Ellos tienen el petróleo, pero no cuentan con refinerías ni con el ducto donde lo necesitan”, precisó.

¿Cómo enfrenta la minería el futuro?

Bajo la moderación de Mariana Abugattás, Country Manager de Teck Zafranal en Perú, los ponentes coincidieron en que el futuro de la minería depende de alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad, atracción de inversión y confianza social. “Los proyectos deben salir lo antes posible y de manera correcta. Hay que pisar el acelerador porque nos gana la ola”, enfatizó Macera.

Perumin 37

Arias sostuvo que el principal reto es mejorar la accesibilidad a las zonas de operación y poner esa infraestructura al servicio de la población. “Llegamos a zonas muy alejadas donde la presencia del Estado es débil. Cuando el Estado no está, alguien debe asumir el liderazgo para revertir esa situación y generar desarrollo”, señaló la presidenta de Poderosa.

En la misma línea, Cáceres señaló que los principales desafíos en Perú no son técnicos ni económicos, sino territoriales: operar en zonas aisladas y con escasa presencia del Estado. “El reto es mantener estándares muy altos en lugares con demandas sociales insatisfechas, sin electricidad, agua potable ni saneamiento”, subrayó.

Macera, a su vez, destacó que la condición de dispersión de la minería en el país podría convertirse en una oportunidad de desarrollo si se gestiona adecuadamente.

Pendientes del Estado

El ministro Montero reconoció que aún persisten importantes desafíos para el Ejecutivo, aunque subrayó que se trata de un esfuerzo que debe realizarse en conjunto con el sector privado. “Los problemas sociales nunca se resuelven del todo, se gestionan. Las generaciones, los políticos y las autoridades cambian, y por eso es fundamental contar con equipos sociales solventes, capaces de anticiparse a los conflictos, dialogar y sostener relaciones en el tiempo”, puntualizó.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre el proyecto minero Conga en el marco del Perumin 37 | Foto: Andina

Asimismo, destacó un acuerdo cerrado recientemente con el Banco Mundial para transformar al Minem en una entidad más eficiente, eficaz y proactiva en sostenibilidad y competitividad minera, mediante una inversión de US$ 250 millones.

Finalmente, Montero anunció que el esquema de la Ventanilla Única Digital para la minería deberá estar completamente implementado en un plazo máximo de dos años.