Durante una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, Arequipa, donde se desarrolla Perumin 37, se anunció que Estados Unidos será el País Aliado en la próxima edición (Perumin 38), evento que se llevará a cabo en el 2027.

La designación se da en un contexto especial que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y casi dos décadas de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en 2006.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, destacó que esta alianza “refleja el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo sostenible de nuestro sector y con el futuro de nuestras naciones”.

Zegarra recordó además que, recientemente, ambos países suscribieron un Memorando de Entendimiento para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, pieza clave en la transición energética global.

Por su parte, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Joan Perkins, resaltó la participación de 36 empresas estadounidenses en Perumin 37. Además, se entregó un reconocimiento especial a Bechtel; Conn Weld; NSK y Flexco, empresas estadounidenses proveedoras de la industria minera, en mérito a su contribución al desarrollo de la industria en el país.