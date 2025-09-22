Inicia Perumin 37 en Arequipa: Conoce la cobertura especial que realizará El Comercio del evento minero

Escucha la noticia
Inicia Perumin 37 en Arequipa: Conoce la cobertura especial que realizará El Comercio del evento mineroResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Arequipa será nuevamente sede de Perumin 37, la convención minera líder en Latinoamérica que reúne a miles de participantes y que, en su edición anterior, generó un aporte económico de alrededor de S/100 millones para la región, beneficiando a los sectores de hotelería, turismo, gastronomía y comercio.
Para acercar estas discusiones al público, El Comercio desplegará una cobertura multiplataforma con reportajes, análisis y entrevistas a empresarios, inversionistas, expertos y autoridades.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Desde el set instalado en Cerro Juli se recogerán en vivo las opiniones más relevantes de los asistentes y se presentarán las conclusiones de los paneles. Además, el diario acompañará de cerca los bloques con mayor impacto para la economía nacional, como el Foro de Líderes Mineros, el bloque Panorama Económico y Político Nacional y el panel de Líderes Empresariales, en el que la editora de Economía y Día1, María Rosa Villalobos, participará como moderadora del debate.
Durante los días de actividades en el Centro de Convenciones Cerro Juli se desarrollarán foros y paneles sobre temas como minerales críticos y tendencias mundiales, competitividad, desregulación, transición energética, estándares ambientales y los principales retos del sector.
Entre los participantes figuran Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú; Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas; Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina; y Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Con más de 740 organizaciones participantes y más de 29.000 m2 de exhibición, Perumin 37 busca generar sinergias, impulsar inversiones y promover consensos en torno al desarrollo sostenible y la competitividad de la minería en el Perú.
TE PUEDE INTERESAR
- Credicorp Capital: “Esperamos cerrar el año por encima de los US$ 45.000 millones en activos bajo gestión”
- Tuesta sobre Petro-Perú: “Se vienen más [rescates] en el año y lo peor es que esto no acaba, va a volver a tocar la puerta del Estado”
- Economía 2025: un año de contrastes que marcarán las elecciones del 2026, ¿qué sectores avanzan y cuáles muestran una ralentización?
Contenido sugerido
Contenido GEC