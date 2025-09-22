Inicia Perumin 37 en Arequipa: Conoce la cobertura especial que realizará El Comercio del evento minero

Arequipa será nuevamente sede de Perumin 37, la convención minera líder en Latinoamérica que reúne a miles de participantes y que, en su edición anterior, generó un aporte económico de alrededor de S/100 millones para la región, beneficiando a los sectores de hotelería, turismo, gastronomía y comercio.

Para acercar estas discusiones al público, El Comercio desplegará una cobertura multiplataforma con reportajes, análisis y entrevistas a empresarios, inversionistas, expertos y autoridades.

Desde el set instalado en Cerro Juli se recogerán en vivo las opiniones más relevantes de los asistentes y se presentarán las conclusiones de los paneles. Además, el diario acompañará de cerca los bloques con mayor impacto para la economía nacional, como el Foro de Líderes Mineros, el bloque Panorama Económico y Político Nacional y el panel de Líderes Empresariales, en el que la editora de Economía y Día1, María Rosa Villalobos, participará como moderadora del debate.

La Plaza de Armas de Arequipa es el punto de encuentro de los más de 65.500 asistentes que llegan a la ciudad por Perumin 37, cuya sede principal es el Centro de Convenciones Cerro Juli. / SYSTEM

Durante los días de actividades en el Centro de Convenciones Cerro Juli se desarrollarán foros y paneles sobre temas como minerales críticos y tendencias mundiales, competitividad, desregulación, transición energética, estándares ambientales y los principales retos del sector.

Entre los participantes figuran Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú; Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas; Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina; y Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Con más de 740 organizaciones participantes y más de 29.000 m2 de exhibición, Perumin 37 busca generar sinergias, impulsar inversiones y promover consensos en torno al desarrollo sostenible y la competitividad de la minería en el Perú.