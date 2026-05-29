El presidente José Balcázar tomó juramentación a Freddy José María Solano González, como el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la noche de este viernes 29 de mayo.

La designación de Solano se da luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Óscar Fausto Fernández Cáceres como titular de la cartera.

Las razones de su renuncia de Fernández aún se desconocen, pero en la resolución leída durante la ceremonia, se le brinda las gracias “por los servicios prestados a la nación”.

¿Quién es Freddy Solano, el nuevo titular de Trabajo?

Freddy Solano era el actual presidente ejecutivo de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), posición que desempeñaba desde el 10 de abril de este año.

EL nuevo ministro de Trabajo ha ocupado los cargos de subintendente, asesor de la Gerencia y posteriormente superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Foto: captura/Canal N

Anteriormente, se desempeñó como gerente de la misma institución desde marzo de 2026. A lo largo de su carrera, ha presidido el directorio de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y ha liderado el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

A su vez, ha ocupado los cargos de subintendente, asesor de la Gerencia y posteriormente superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). También estuvo a cargo de la dirección de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).