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La designación de Solano se da luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Fausto Fernández Cáceres como titular de la cartera. Foto: captura Latina
La designación de Solano se da luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Fausto Fernández Cáceres como titular de la cartera. Foto: captura Latina
Por Redacción EC

El presidente José Balcázar tomó juramentación a Freddy José María Solano González, como el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la noche de este viernes 29 de mayo.

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