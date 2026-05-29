Las razones de su renuncia de Fernández aún se desconocen, pero en la resolución leída durante la ceremonia, se le brinda las gracias “por los servicios prestados a la nación”.
¿Quién es Freddy Solano, el nuevo titular de Trabajo?
Freddy Solano era el actual presidente ejecutivo de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), posición que desempeñaba desde el 10 de abril de este año.
Anteriormente, se desempeñó como gerente de la misma institución desde marzo de 2026. A lo largo de su carrera, ha presidido el directorio de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y ha liderado el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
A su vez, ha ocupado los cargos de subintendente, asesor de la Gerencia y posteriormente superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). También estuvo a cargo de la dirección de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).