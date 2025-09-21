Octavo retiro de los fondos de las AFP, ¿qué impacto tendrá en los peruanos? Julio Velarde lo explica

El octavo retiro de fondos de las AFP, aprobado solo a nivel de dictamen, ya muestra efectos en el mercado de capitales. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre su impacto real en la economía peruana, más allá de la justificación de los congresistas, quienes argumentan que la medida estimulará el consumo y reforzará el gasto de los hogares.

Para el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, este octavo retiro no tendrá los efectos esperados por los legisladores. “En el retiro anterior, lo que vimos, es que parte fue ahorro y parte a bajar deudas... Me da la impresión, pero hay que ver los hechos, que la mayor parte del retiro va a ir a otra forma de ahorro, a fondos mutuos, depósito a plazo, tal vez se dará un caso de emprendimiento particular, pero no va a ir tanto a consumo”, mencionó.

Asimismo, detalló que ya tiene un efecto en el mercado de capitales; por ejemplo, el precio de los bonos soberanos a 10 años, registraron una caída luego que la presidenta Dina Boluarte manifieste su apoyo al octavo retiro.

“Ya no hay financiamiento de bonos a largo plazo, ya no hay emisión de bonos privados de largo plazo porque ya no están estos compradores (las AFP). Si no hubiera habido retiros, lo que estamos pagando por los bonos del Tesoro sería menor. Y si el costo de vender bonos del Tesoro fuera menor, también lo serían las hipotecas. Ese es parte del problema: las consecuencias que tiene sobre los capitales”, mencionó.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (Imagen: Andina)

En otro momento, Velarde recordó que la tasa de natalidad cada vez es más baja lo que advierte un aumento de adultos mayores en el futuro, que jóvenes; por tanto, es necesario incentivar el ahorro para su vejez y mejorar el sistema, pues el de reparto cada vez es más difícil de sostener.

“Tiene que ser un sistema obligatorio, con cuentas individuales y un manejo profesional, esa es la esencia y creo que eso no se debe cuestion… Estamos creando un problema social a futuro”, detalló.