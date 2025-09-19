BCR: Economía peruana crecería 3,2% al cierre del 2025

El Banco Central de Reserva ajustó ligeramente su proyección de crecimiento del 2025 durante el último Reporte de Inflación. De esta manera, la economía peruana podría crecer 3,2% y no 3,1%, como se espera en junio de este año.

De acuerdo al reporte, habrá un mayor dinamismo en las actividades primarias y un buen desempeño de la minería metálica y el sector agropecuario, los cuales crecerían 0,5% y 3,7%. Asimismo, se espera que la pesca avance 2,8%, la manufactura 2,6% y los hidrocarburos 3,5%.

Julio Velarde, presidente del BCR, señaló que los principales indicadores indican que “estamos mostrando un crecimiento bastante sólido”. En ese sentido, la masa salarial formal creció 7,6% en los primeros siete meses de este año. Los volúmenes de importaciones de insumos industriales crecieron 18,9% y el volumen de importación de bienes de capital avanzó 18,6% en el mismo periodo del año. “Son cifras realmente bastante impresionantes”, comentó.

“Si vemos el trabajo formal, el total está creciendo los primeros 7 meses 5,1% y vemos solamente el sector privado creciendo 6,6%. Es cierto que el sector agropecuario es el que más crece (24,4%)pero realmente se extiende a todos los sectores”, detalló Velarde.

Según el registro del BCR, los sectores de comercio y servicios también presentaron un importante avance de 4,2% y 3,8% entre enero a julio, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Julio Velarde, presidente del BCRP (Imagen: Andina)

Inversión privada durante elecciones

Una de las interrogantes que no fue pasada por alto es el efecto de las elecciones presidenciales en la inversión privada, aunque su crecimiento se corrigió al alza y pasó de 5% a 6,5% al cierre de este año. Incluso, las expectativas empresariales a doce meses —lo que incluye el periodo electoral— se ven optimistas.

De acuerdo a Velarde, el próximo año las intenciones de invertir no han disminuido. “Hasta ahora no lo noto. He conversado con empresarios, con muchos empresarios. He estado esta semana en la Cámara de Comercio de Arequipa hablando y da la sensación que el deseo de invertir sigue. Con esto no quiere decir que no pueda aparecer un candidato que nos asuste”, destacó.

Vale destacar que el primer semestre, la inversión privada creció 9% gracias al impulso del componente no residencial (9,4%).