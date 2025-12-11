Octavo retiro de AFP: Más de 3 millones han solicitado el desembolso en noviembre

Escucha la noticia
Unos 3′130.000 de afiliados de las AFP presentaron en noviembre su solicitud para el desembolso de fondos previsionales, sostuvo Sergio Espinosa, superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
En la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, el funcionario indicó que esta cantidad de pedidos responde a retiros por S/17.000 millones. No obstante, precisó que aún no culmina el plazo para que se presenten las solicitudes de retiros previsionales.
“Es 20% menos en comparación con lo que se hizo en el séptimo retiro”, expresó.
Cabe recordar que, de acuerdo con el cronograma de retiros, hasta el 18 de enero de 2026 los afiliados pueden presentar la solicitud de retiro único de hasta 4 UIT.
Cabe recordar que los siete retiros previsionales previos significaron un desembolso de S/115.000 millones, lo que representó un retroceso de 10 años de ahorro interno, como indicó en junio Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP, de la SBS, en la Comisión de Economía del Congreso.
Además, Espinosa indicó que unos 4 millones de afiliados no tienen saldo en sus cuentas de fondos previsionales.
“Dado que algunas de estas personas son jóvenes que han retirado, van a volver a generar ese saldo con sus nuevos aportes”, acotó.
Reforma previsional
Por otro lado, Espinosa indicó que aún no se han presentado solicitudes formales para el ingreso de nuevas entidades para ser Empresas Administradoras de Fondos (EAF), aunque sí hubo conversaciones sobre el tema.
Además, precisó que el grupo de trabajo conformado por la SBS para hacer un diagnóstico de la reforma previsional busca hacer un estudio técnico que sirva como un insumo para una nueva modificación del sistema previsional, no solo del sistema privado y público.
Según Espinosa, también se espera que se contemplen los sistemas previsionales específicos para la policía y los militares.
“La idea es que el Perú pueda tener un sistema mucho más integrado, más cercano a las personas”, expresó.
