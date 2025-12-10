Universidad del Pacífico tendrá un hub de innovación en el 2027: ¿Cuál será la inversión y proyecciones con este proyecto?

Martha Chávez Passano, rectora de la Universidad del Pacífico (UP), reveló a El Comercio el inicio de la construcción de un nuevo edificio para el siguiente año en Jesús María, cuya primera piedra se colocará en enero 2026. Durante CADE Ejecutivos 2025, contó a este Diario los planes de la Universidad para consolidarse en innovación y la gran inversión que implicará el hub.

- ¿Qué planes nuevos tiene la Universidad del Pacífico? Estaban trabajando en una nueva infraestructura que apuntaba a ser un hub de innovación.

Así es, se trata de un proyecto que hemos venido madurando hace un tiempo atrás, porque consideramos que la innovación debe ser transversal a toda la universidad. No solamente innovación en nuestras mallas curriculares sino también en la organización misma, y por eso hemos considerado la importancia de tener un hub de innovación, donde se van a integrar, precisamente, todos los laboratorios que la universidad ofrece a través de sus distintas carreras. Este hub de innovación, por supuesto, estará dirigido a nuestros estudiantes en primer lugar, y también a externos que en algún momento puedan necesitar de nuestros servicios.

¿Qué tipo de carreras se van a poder potenciar en este hub de innovación?

Nuestras 12 carreras. Lanzamos tres en el 2024.

- ¿Cuáles son las características que tiene y cuándo va a estar lista para que los alumnos puedan empezar a usarla?

Este año ya hemos terminado una primera etapa del anteproyecto. Estamos terminando el proyecto y esperamos comenzar con la primera piedra en enero de 2026, para que este hub de innovación esté listo en el primer trimestre del 2027, que es un año importante para la universidad, porque cumplimos 65 años de vida institucional.

- ¿Dónde va a estar ubicado?, ¿También en Jesús María?

Sí, va a estar ubicado en un edificio que colindará con uno donde hoy se concentran todos los investigadores, a nuestro Centro de Investigación, vamos a estar en la misma avenida.

- ¿Este nuevo hub va a permitir que se cierre la brecha entre la demanda de talento y la oferta de egresados?

La innovación aporta para todos, y en el tema de la academia, de la educación, hoy más que nunca tenemos que estar totalmente actualizados y siempre pensando uno o dos pasos más adelante.

- ¿Cómo ha visto los avances en la reducción de esta brecha en estos últimos años? ¿Cuáles son quizás los retos que se tienen adelante?

Uno de los factores importantes es el capital humano, las personas, porque hablamos de nuevas metodologías, de actualizar las currículas de distintas carreras, pero también en ese sentido, ¿quiénes van a hacer todo este trabajo? Nuestros docentes.

Ahí también tenemos un trabajo importante para que estas brechas puedan ser reducidas lo más pronto posible. Todo avanza tan rápido tecnológicamente que siempre es un reto para todos estar de la mano con los avances tecnológicos y por eso la innovación es un elemento clave para nosotros.

- ¿El hub de innovación se va a servir también para potenciar a los propios profesores?

Por supuesto, los profesores a través de sus investigaciones, que es otro tema importante y relevante de la Universidad del Pacífico, generar conocimiento que aporte a la sociedad.

- ¿Están viendo espacios donde se podrían desarrollar nuevas carreras relacionadas a negocios u otras oportunidades que estén observando en el mercado?

Sí, siempre estamos mirando el mercado, las necesidades que van cambiando, pero por el momento no tenemos pensado en lanzar nuevas carreras. Hemos lanzado hace poco tres y cada carrera tiene un proceso de maduración, de consolidación, y ahí también tenemos que ir acompañando a los estudiantes conforme van avanzando para luego también, una vez egresados, tengan los espacios suficientes e idóneos para desempeñarse como profesionales.

- De otro lado, ¿cuál es la inversión que se está destinando finalmente a este hub de Innovación?

La inversión bordea más o menos entre los US$18 millones y US$20 millones, que es una inversión importante para la Universidad del Pacífico, pero que nos va a consolidar y va a aportar a esta imagen de innovación en la cual la universidad está trabajando estos últimos años.

- ¿Cuáles son las expectativas hacia el próximo año y hacia el 2027, cuando ya cumplan 35 años, en cuanto a la captación de más alumnos y crecimiento también de la universidad?

Por supuesto, siempre hay que pensar en un crecimiento, porque no podemos estancarnos. Hoy más que nunca nuestro país necesita jóvenes profesionales formados en valores éticos para hacer un cambio importante en nuestro país. Estamos revisando que es lo que necesitamos para responder rápidamente, necesitamos talento joven, profesionales con formación de excelencia. De hecho, en para el 2026, un año importante para el país, la universidad ha lanzado la Agenda 2026, a través de la cual nuestros expertos han trabajado los últimos meses para elaborar propuestas de políticas públicas, trabajadas rigurosamente en base a evidencias que vamos a aportar.