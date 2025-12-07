La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) lamentaron la entrada en vigencia de la TUUA de transferencia internacional para pasajeros y advirtieron que este cobro generará un impacto negativo en el tráfico aéreo del país.

AETAI señaló que “este cargo –que empezó a aplicar el concesionario Lima Airport Partners (LAP) desde este domingo 7 de diciembre– afectará directamente a los pasajeros, encarecerá las conexiones y reducirá la competitividad aérea del país. Además, afecta directamente a los pasajeros peruanos -con menos vuelos y destinos directos-, internacionales y al turismo en general”.

IATA, por su parte, alertó que la competitividad del país está en riesgo y que la tarifa de US$11,86 (incluido IGV) podría desacelerar significativamente el crecimiento del tráfico internacional en los próximos años. La asociación sostuvo que “la medida debilita la competitividad del principal aeropuerto del país y limita su crecimiento. Con la introducción de la TUUA se prevé que el tráfico internacional solo aumentará hasta un 3% por año hasta 2041, mientras que sin TUUA pudiera alcanzar tasas cercanas al 9%”.



Ambos gremios coincidieron en que, con este cobro, el Perú perderá la posibilidad de convertirse en un hub regional de conexiones aéreas, quedando rezagado frente a competidores como Bogotá y Panamá, que “hoy nos llevan grandes ventajas”.

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, criticó la decisión del concesionario: “Lamentamos que Lima Airport Partners haya actuado pensando únicamente en sus propios intereses, sin considerar el bienestar de los pasajeros ni, sobre todo, del Perú y sus ciudadanos. La TUUA no solo elevará los costos, sino que limitará el crecimiento del aeropuerto Jorge Chávez y reducirá las opciones de vuelo para los pasajeros. Esta decisión debilita su papel como hub internacional y compromete la competitividad del Perú frente a otros países de la región”.

Finalmente, AETAI solicitó la intervención de las principales autoridades, incluido el presidente José Jerú y la Cancillería, al considerar que se trata de un tema de interés nacional. El gremio reafirmó que seguirán participando de los espacios de trabajo, con la convicción de que “aún es posible corregir el rumbo en beneficio del país”.