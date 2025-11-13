Salesforce: “En el Perú ya no necesitas tener efectivo siempre”

El ejecutivo afirma que la industria de pagos digitales peruana supera a la mexicana. Durante Dreamforce 2025, evento anual de la ‘tech’ realizado en San Francisco en octubre, comparte con Día1 su visión del mercado.

- Fue nombrado General Manager en septiembre. ¿Cómo ha encontrado la operación?

Primero, hay mucha expectativa en el mercado; el que Salesforce haya decidido reforzar su presencia en Perú ha generado una expectativa importante.

- ¿Qué más ha encontrado, además de este apetito?

Tenía un rol que miraba Latinoamérica antes y eso me ha dado otra perspectiva sobre qué pasa en los países y cómo va el apetito, por ejemplo, de industrias como servicios financieros, pagos, -incluso seguros- y otras industrias más tradicionales como minería. Todas tienen un movimiento muy importante, sobre todo, servicios financieros, que incluye pagos y seguros. Te diría que estamos bastante acelerados comparados con la región. No somos los líderes, pero sí somos uno de los países que más lidera esa agilidad para digitalizar y mejorar pagos, servicios financieros, el servicio al cliente, seguros, etcétera.

- ¿Qué país es un ‘benchmark’?

Te diría que Chile. Sorprende que México no esté a esa velocidad (más rápida), es un país mucho más básico que Perú en servicios digitales. El tema del efectivo es una locura. En México tienes que tener efectivo siempre. En Perú ya no, a pesar de que tenemos una economía altamente informal.

- Hasta el año pasado, uno de sus objetivos era ampliar su alcance hacia las pequeñas empresas, ¿ese objetivo se mantiene?

Sí, claro. Lo interesante que tenemos en Salesforce es que ha ampliado su base. En Perú creo que hay una gran oportunidad. Más del 99% del trabajo lo generan las mypes. El gran reto es posicionarnos, que conozcan nuestra marca, qué es lo que hacemos y las soluciones que podemos traer a ese segmento del mercado.

- ¿Cuál es la estrategia para alcanzar esa permeabilidad?

Voy a hacer una analogía con la inteligencia artificial; creo que una de las cosas por las cuales no avanza a la velocidad requerida es porque hay que alfabetizar. Creo que a nivel de conceptos como CRM (‘Customer Relationship Management’) y relaciones con clientes, todavía Perú falta madurar mucho. Nos toca comenzar por la base, hacer ese ‘awareness’ y esa alfabetización.

- El segmento de pequeñas y medianas empresas es muy sensible al precio en el Perú. ¿Les preocupa?

No, porque tenemos soluciones muy potentes para empresas muy grandes, muy corporativas, pero también tenemos soluciones más a la medida, y es algo que tenemos que ir explorando y analizando.

- ¿Hablamos de comercios, bodegas?

Te menciono tres industrias. Una es lo que llamamos ‘Consumer Goods’; creo que podemos traer algunas de las prácticas que tenemos con nuestros ‘partners ‘en países de la región. El otro sector que no está muy desarrollado -porque somos solo distribuidores en Perú-, es el automotriz. Tenemos experiencias en la región muy interesantes, incluso ya hay clientes que usan nuestro producto en Perú.

- Como Toyota, por ejemplo.

Sí, así es. Y lo tercero, el retail en general. Entrando al segmento de empresas más pequeñas, también tenemos soluciones de ‘sales cloud’ o ‘marketing cloud’ y ‘commerce cloud’.

- ¿Cuánto representa el Perú en la operación regional?

La mejor respuesta es la inversión que está haciendo Salesforce en Perú. Queremos crecer, crecer y crecer.