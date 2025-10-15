La nueva era del trabajo con IA: ¿Cómo Agentforce 360 de Salesforce podría transfromar la productividad?

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) está creciendo de manera desigual en las diferentes industrias, y no necesariamente todas las compañías están listas para utilizar de manera masiva esta tecnología. Se trata, aseguró Benioff, de acompañar a sus clientes en todo el proceso.

Algo que las empresas deben tener en cuenta es donde quieren estar en los próximos 5 años. Al respecto, los ejecutivos que acompañaron a Benioff en la conferencia resaltaron no solo la necesidad de poner el foco en la huella digital de cada persona, sino en compilar esa información en una plataforma unificada y controlada que genere mayores eficiencias tanto a nivel de productos como a nivel de servicios. Y, es justamente esto último lo que Salesforce ha elegido compartir con ahínco en su convención anual 2025: el hecho de que sus distintos canales se alimentan de una misma base de datos a través de su nueva solución, Agentforce 360.

Actualmente miles de empresas compiten por crear agentes de IA, pero la mayoría se encuentra con el mismo obstáculo: cómo hacer que sean realmente útiles en el flujo de trabajo diario de las empresas. Los agentes funcionan con datos, pero lo que los hace importantes -y poderosos- es el contexto en el que esos datos fueron generados. Por ello, la información conversacional (la que se encuentran en una llamada telefónica o en un chat), es crucial, asegura Salesforce. Por ello, una de sus soluciones lanzadas hoy es la evolución de la plataforma Slack (sistema operativo basado en IA que unifica la comunicación, aplicaciones y datos) -quizá una de las más conocidas de la compañía- que hoy puede conectar la IA con datos conversacionales que son propiedad de los clientes y controlados por ellos en la misma plataforma. Está solución, conectada con otros desarrollos, puede generar que los equipos de trabajo tomen decisiones un 37% más rápido, lo que aumenta la productividad.

Pero, más allá de Slack, ¿qué asegura a los inversionistas de la estadounidense que esta apuesta por uso intensivo de la IA es todo lo que promete? “Agentforce 360 es el producto que más crece en nuestra historia. Las expectativas están más allá de lo que esperamos”, afirmó Benioff.