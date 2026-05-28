YouTube detectará y etiquetará automáticamente los contenidos creados por inteligencia artificial (IA), anunció este miércoles la plataforma estadounidense, que hasta ahora se basaba en las declaraciones de los creadores para identificar los videos generados por IA.

“Si un creador no indica si utilizó IA o no, pero nuestros sistemas detectan un uso significativo de IA realista, aplicaremos ahora una etiqueta automáticamente”, señaló la empresa en una nota de blog.

Ante la llegada de las herramientas de inteligencia artificial generativa, YouTube había tomado las primeras medidas en 2024, pidiendo a los creadores que declararan cuando utilizaban IA.

Con este nuevo sistema automatizado, los creadores seguirán teniendo la posibilidad de impugnar el etiquetado de sus videos en caso de detección errónea, aseguró YouTube.

Además, la plataforma indicó que esta etiquetación no afectará su algoritmo de recomendaciones.

Otras plataformas y redes sociales también se enfrentan al aumento masivo de contenidos generados por IA, a veces difíciles de identificar debido al rápido avance de esta tecnología.

A finales de abril, la plataforma de streaming de audio Spotify presentó una nueva etiqueta, “Verified by Spotify”, que indica que el artista o grupo es probablemente humano y no un avatar de inteligencia artificial (IA).