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Ante la llegada de las herramientas de inteligencia artificial generativa, YouTube había tomado las primeras medidas en 2024, pidiendo a los creadores que declararan cuando utilizaban IA. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Ante la llegada de las herramientas de inteligencia artificial generativa, YouTube había tomado las primeras medidas en 2024, pidiendo a los creadores que declararan cuando utilizaban IA. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
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YouTube detectará y etiquetará automáticamente los contenidos creados por inteligencia artificial (IA), anunció este miércoles la plataforma estadounidense, que hasta ahora se basaba en las declaraciones de los creadores para identificar los videos generados por IA.

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