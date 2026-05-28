Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
YouTube detectará y etiquetará automáticamente los contenidos creados por inteligencia artificial (IA), anunció este miércoles la plataforma estadounidense, que hasta ahora se basaba en las declaraciones de los creadores para identificar los videos generados por IA.
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