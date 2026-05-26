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Labrujasuchus expectatus (cocodrilo bruja) se parecía mucho a los ornitomimosaurios, un grupo de dinosaurios bípedos del Cretácico con una morfología similar a la de las avestruces actuales, lo que supone un aspecto muy alejado de los actuales cocodrilos. Reconstrucción del Labrujasuchus expectatus por el artista Jorge Gonzalez.
Labrujasuchus expectatus (cocodrilo bruja) se parecía mucho a los ornitomimosaurios, un grupo de dinosaurios bípedos del Cretácico con una morfología similar a la de las avestruces actuales, lo que supone un aspecto muy alejado de los actuales cocodrilos. Reconstrucción del Labrujasuchus expectatus por el artista Jorge Gonzalez.
/ NHMLAC Dinosaur Institute
Por Agencia EFE

Durante el Triásico, el periodo previo a la era de los dinosaurios, la Tierra estaba habitada por una extraña variedad de criaturas, entre ellas una especie ahora descubierta y bautizada como Labrujasuchus expectatus, que es un inusual pariente del cocodrilo, bípedo y sin dientes.

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