Por Redacción EC

La exhibición ‘Sue: la experiencia del T. rex’ abrió recientemente sus puertas al público en el Centro de Ciencias Telus Spark, en Calgary, Canadá, ofreciendo una propuesta museográfica que apela directamente a los sentidos. La muestra incorpora una réplica exacta del esqueleto de Sue, reconocido como el fósil más completo de un tiranosaurio rex hallado hasta la fecha, y plantea una pregunta tan insólita como atractiva para los visitantes: ¿a qué pudo haber olido el aliento de este temido depredador prehistórico? A través de recursos inmersivos, la exhibición permite al público acercarse a una recreación del T. rex y experimentar, mediante estímulos olfativos, una aproximación a cómo pudo haber sido su aroma hace 67 millones de años. La iniciativa busca ir más allá de la tradicional observación de fósiles, apostando por un formato interactivo que combina rigor científico y experiencia sensorial para acercar la paleontología a públicos de todas las edades.