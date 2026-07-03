La exhibición ‘Sue: la experiencia del T. rex’ abrió recientemente sus puertas al público en el Centro de Ciencias Telus Spark, en Calgary, Canadá, ofreciendo una propuesta museográfica que apela directamente a los sentidos. La muestra incorpora una réplica exacta del esqueleto de Sue, reconocido como el fósil más completo de un tiranosaurio rex hallado hasta la fecha, y plantea una pregunta tan insólita como atractiva para los visitantes: ¿a qué pudo haber olido el aliento de este temido depredador prehistórico? A través de recursos inmersivos, la exhibición permite al público acercarse a una recreación del T. rex y experimentar, mediante estímulos olfativos, una aproximación a cómo pudo haber sido su aroma hace 67 millones de años. La iniciativa busca ir más allá de la tradicional observación de fósiles, apostando por un formato interactivo que combina rigor científico y experiencia sensorial para acercar la paleontología a públicos de todas las edades.

La recreación del aliento del Tiranosaurio Rex sorprendió a muchos visitantes en el Centro de Ciencias Telus Spark

Según los organizadores, esta recreación olfativa combina aromas similares al aliento de un perro con el de carne en descomposición, logrando una sensación intensa y difícil de olvidar. Zack Anderson, director sénior de Ciencia y Educación del Centro de Ciencias Telus Spark, explicó a CBC Radio que el objetivo es acercar al público a una experiencia lo más inmersiva posible. La propuesta no se limita al sentido del olfato. Durante el recorrido, los asistentes también pueden escuchar una recreación del rugido del dinosaurio, desarrollada a partir de investigaciones científicas, así como interactuar con réplicas de huesos fundidas en bronce haciendo que el público participe activamente en la experiencia mediante diferentes estímulos sensoriales. Con esta combinación de sonidos, aromas y objetos táctiles, la exhibición transforma la forma tradicional de conocer a estos animales prehistóricos. Lo que los organizadores esperan despertar una mayor curiosidad por la paleontología y ofrecer una experiencia educativa más dinámica, especialmente para niños, familias y aficionados a la ciencia.

Conoce los detalles de Sue, el fósil que ha sido más estudiado y el que es el más completo descubierto hasta ahora

La muestra incluye una reproducción del esqueleto de Sue, reconocido como el fósil de tiranosaurio rex más completo hallado hasta la fecha. De acuerdo con Zack Anderson, la conservación de aproximadamente el 90 % de sus restos ha convertido a este ejemplar en uno de los dinosaurios más estudiados por la comunidad científica, aportando información valiosa para comprender mejor la biología y la evolución de estas especies prehistóricas. Si bien los restos originales de Sue permanecen en exhibición en el Field Museum de Chicago, los organizadores señalan que esta versión itinerante ofrece al público la oportunidad de apreciar una réplica a tamaño real. De esta manera, personas que difícilmente podrían viajar para contemplar el fósil auténtico tienen acceso a una experiencia educativa cercana y de gran valor científico.

Una forma diferente de acercar los dinosaurios al público con una experiencia sensorial para su comprensión

La exposición también presenta una reconstrucción de Sue a escala real, en la que el emblemático tiranosaurio aparece sosteniendo un Edmontosaurus entre sus enormes mandíbulas, recreando una escena que refleja el comportamiento depredador de esta especie. Esta representación busca ofrecer una visión más impactante y realista de cómo habría lucido el animal en vida. Se trata de la primera exhibición dedicada a los dinosaurios que organiza el Centro de Ciencias Telus Spark en más de diez años. Para Stavros Karlos, representante de la Asociación de la Industria Turística de Alberta, este tipo de iniciativas fortalece el atractivo turístico de la provincia, ya que el patrimonio paleontológico constituye uno de sus principales distintivos y tiene el potencial de atraer a un mayor número de visitantes nacionales e internacionales.

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