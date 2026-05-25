La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que buscamos información, aprendemos y tomamos decisiones en internet. De hecho, el 44% de los usuarios de herramientas de búsqueda con IA ya las considera su principal fuente de información, superando a los motores tradicionales, según McKinsey. Este dato refleja una transformación profunda en el comportamiento digital de las personas.

Para Carmen Tejada Delgadillo, docente de la Escuela de Educación Superior Cibertec, la manera en que tomamos decisiones, estudiamos o trabajamos está siendo redefinida por herramientas que no solo responden, sino que entienden el contexto. “Estamos pasando de un internet de búsqueda a un internet de respuesta. La diferencia es que ahora la información ya no solo está disponible, sino que viene procesada y adaptada al usuario, lo que cambia completamente la forma en la que aprendemos y tomamos decisiones”, señala.

En la práctica, este cambio ya se refleja en el día a día. La especialista comparte cinco formas concretas en las que la inteligencia artificial está transformando cómo usamos internet: