La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que buscamos información, aprendemos y tomamos decisiones en internet. De hecho, el 44% de los usuarios de herramientas de búsqueda con IA ya las considera su principal fuente de información, superando a los motores tradicionales, según McKinsey. Este dato refleja una transformación profunda en el comportamiento digital de las personas.
Para Carmen Tejada Delgadillo, docente de la Escuela de Educación Superior Cibertec, la manera en que tomamos decisiones, estudiamos o trabajamos está siendo redefinida por herramientas que no solo responden, sino que entienden el contexto. “Estamos pasando de un internet de búsqueda a un internet de respuesta. La diferencia es que ahora la información ya no solo está disponible, sino que viene procesada y adaptada al usuario, lo que cambia completamente la forma en la que aprendemos y tomamos decisiones”, señala.
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En la práctica, este cambio ya se refleja en el día a día. La especialista comparte cinco formas concretas en las que la inteligencia artificial está transformando cómo usamos internet:
- Buscamos menos y entendemos más rápido. Cerca del 50% de las búsquedas en Google ya muestran resúmenes generados con IA. Hoy, la información llega sintetizada, sin necesidad de navegar entre múltiples páginas.
- Tomamos decisiones con ayuda de la IA. Las herramientas inteligentes comparan productos, resumen reseñas y sugieren opciones. El usuario ya no solo busca: conversa con la tecnología antes de decidir.
- El internet ahora “se adelanta” a lo que necesitas. La IA no solo responde: anticipa. Desde contenido hasta compras, las plataformas interpretan el comportamiento del usuario para mostrarle lo que probablemente le interese.
- La productividad diaria depende cada vez más de la IA. Organizar un viaje, entender un tema complejo o resolver un trámite ya no toma horas. Hoy, una pregunta bien formulada puede brindar claridad en segundos.
- Los copilots se convierten en aliados para estudiar y trabajar. Estos asistentes permiten resumir reuniones, generar contenidos o explicar conceptos, convirtiéndose en soporte clave tanto en el trabajo como en la formación.