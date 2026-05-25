Resumen

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Cerca del 50% de las búsquedas en Google ya muestran resúmenes generados con IA. Hoy, la información llega sintetizada, sin necesidad de navegar entre múltiples páginas.
Cerca del 50% de las búsquedas en Google ya muestran resúmenes generados con IA. Hoy, la información llega sintetizada, sin necesidad de navegar entre múltiples páginas.
/ Difusión
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que buscamos información, aprendemos y tomamos decisiones en internet. De hecho, el 44% de los usuarios de herramientas de búsqueda con IA ya las considera su principal fuente de información, superando a los motores tradicionales, según McKinsey. Este dato refleja una transformación profunda en el comportamiento digital de las personas.

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