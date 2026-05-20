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Resumen

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El desarrollo de la inteligencia artificial en un país implica varios campos, entre ellos la capacitación de las personas. (Foto: magnific.com)
El desarrollo de la inteligencia artificial en un país implica varios campos, entre ellos la capacitación de las personas. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Colombia registró en los últimos cuatro años avances significativos en innovación, inteligencia artificial y fortalecimiento de la economía digital, áreas que han consolidado al país como un actor relevante en América Latina, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC).

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