Colombia registró en los últimos cuatro años avances significativos en innovación, inteligencia artificial y fortalecimiento de la economía digital, áreas que han consolidado al país como un actor relevante en América Latina, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC).

En la actualidad, el sector TIC aporta cerca de 58 billones de pesos (unos 15.278 millones de dólares) al Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que representa el 3,5 % del valor agregado nacional y genera alrededor de 370.000 empleos.

Los servicios de la información y las comunicaciones lideran el sector con el 39,4 % del valor, mientras que el segmento de contenidos y medios representó el 10,7 % en 2025, cifras que, según el Ministerio, reflejan que una mayor conectividad impulsa el empleo joven, la economía creativa y la innovación cultural.

“El trabajo de la estrategia ‘Conectando Territorios’ ha permitido que Colombia se posicione como referente regional en inteligencia artificial”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia, quien señaló que el país ocupa hoy el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de IA.

Sectores beneficiados

El Ministerio TIC indicó que para desarrollar un ecosistema digital más sólido, 81 nuevas entidades se vincularon a la Carpeta de Ciudadanía Digital, la plataforma tecnológica del Estado que permite a los ciudadanos consultar, descargar y compartir documentos oficiales, historial clínico y certificaciones, entre otros.

En ese sentido, el país alcanzó el 91 % del cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura de Datos y la innovación generó impactos concretos en sectores como el de la salud, con la implantación de telemedicina en 14 hospitales, entre otros.

La capacitación digital es una de las claves en Colombia. (Foto: EFE)

La seguridad digital es también una prioridad del Ministerio, con una inversión de 64.500 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) en ese campo.

En cuanto a innovación de servicios ciudadanos, la plataforma gov.co 2.0 y el asistente virtual ROBI, con inteligencia artificial, mejoraron la atención las 24 horas de una manera “más inclusiva, accesible y adaptable a distintos dispositivos”.

Formación en talento digital

Como parte de esta política, 1.020.181 colombianos fueron formados en habilidades digitales, mediante iniciativas como Talento Tech, SenaTIC, AvanzaTEC y Colombia Programa. Esa cifra supera la meta de un millón de personas planteada al inicio del Gobierno.

“Conectamos instituciones educativas de las zonas rurales y llevamos computadores. También trabajamos con las empresas más importantes del sector para que las personas pudieran formarse gratuitamente en las habilidades digitales que el mundo demanda”, explicó la ministra.

Unos 11.000 profesionales fueron capacitados en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad, a través de programas como ‘Emprendimiento Digital’ y ‘Sofisticación de Soluciones Tecnológicas’, agregó la información.

Mediante el programa ‘CiberPaz’, el MinTIC sensibilizó a 3,4 millones de personas sobre el uso responsable, empático y cuidadoso de la tecnología, una iniciativa que ayudó además a reducir brechas de género en el sector con la participación de un 41 % de mujeres.

El Ministerio indicó además que entre 2022 y mayo de 2026 entregó 156.546 computadores a estudiantes e instituciones educativas del país, instaló 3.252 laboratorios tecnológicos y distribuyó 55.000 microcontroladores para potenciar el aprendizaje en programación y pensamiento computacional en más de 8.000 colegios.