Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sony acaba de anunciar el aumento de precio para la versión más básica su servicio de suscripción conocida como PlayStation Plus Essential, necesaria para poder jugar en línea.
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