Sony acaba de anunciar el aumento de precio para la versión más básica su servicio de suscripción conocida como PlayStation Plus Essential, necesaria para poder jugar en línea.

El aumento de precio, para el cual culpa las “condiciones actuales del mercado”, ha significado un aumento a US$10,99 / €9,99 / £7,99 GBP para las suscripciones de un mes y de US$27,99 / €27,99 / £21,99 para los planes de tres meses, aproximadamente un aumento de un US$1 mensual.

En su anuncio, PlayStation afirma que el aumento de precios será “en regiones seleccionadas”, aunque no confirma cuáles serán estas, pero por las monedas que incluye cabe pensar que al menos se trata de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

También anuncian de que los nuevos precios solo impactarán a los nuevos suscriptores, así que los usuarios del servicio que todavía tengan una suscripción vigente no verán un aumento mientras la mantengan.

El anuncio del aumento de los precios del PlayStation Plus sigue otro impopular aumento del costo de las consolas PS5 solo un par de meses atrás, algo que la compañía también a culpado a las condiciones actuales del mercado.