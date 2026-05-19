Resumen

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El aumento de precios de PlayStation Plus llega solo meses después de que Sony anunciara un incremento de precio de sus consolas PlayStation 5. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
El aumento de precios de PlayStation Plus llega solo meses después de que Sony anunciara un incremento de precio de sus consolas PlayStation 5. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
/ KAZUHIRO NOGI
Por Redacción EC

Sony acaba de anunciar el aumento de precio para la versión más básica su servicio de suscripción conocida como PlayStation Plus Essential, necesaria para poder jugar en línea.

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