Resumen

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La consola Nintendo Switch 2 salió el 5 de junio de 2025. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
La consola Nintendo Switch 2 salió el 5 de junio de 2025. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
/ KAZUHIRO NOGI
Por Redacción EC

Hace un par de días Nintendo anunció el incremento de los precios globales del Switch 2 de US$450 a US$500 (precios estadounidenses) y el presidente de la compañía japonesa, Shuntaro Furukawa, no descarta que el precio de su consola estrella vuelva a aumentar.

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