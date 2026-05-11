Hace un par de días Nintendo anunció el incremento de los precios globales del Switch 2 de US$450 a US$500 (precios estadounidenses) y el presidente de la compañía japonesa, Shuntaro Furukawa, no descarta que el precio de su consola estrella vuelva a aumentar.

Como muchas compañías tecnológicas, el gigante nipón se ha visto golpeado por situaciones adversas en el mercado como los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como el aumento de precios de componentes electrónicos por el ‘boom’ de la inteligencia artificial y los fluctuantes precios del petróleo por la guerra en Irán.

Estas situaciones “son proyectadas a persistir de mediano a largo plazo, por lo que concluímos que mantener el precio original nos llevaría a una deterioración significativa de la rentabilidad del ‘hardware”, señaló Furukawa en un Q&A con los inversionistas (primero reportado por la web Nintendo Everything).

Por el momento solo se han anunciado el aumento de precios en cuatro regiones: Japón (de ¥49,980 a ¥59,980), Estados Unidos (de US$449,99 a US$499,99), Canadá (de CAD$629,99 a CAD$679,99) y Europa (de €469.99 a €499.99). Por el momento no hay información oficial sobre cómo este ajuste de precios ajectará regiones como América Latina.

Nintendo explicó que la variación en la magnitud del aumento se basa “en el grado de que cada una de las regiones ha sido afectada por los diversos cambios al mercado que trajeron nuestra decisión subyacente (de incrementar los costos).

No descartan otro aumento de precios

En otra comunicación con los inversionistas, el presidente de Nintendo reconoció que la compañía deja abierta la posibilidad de que este no será el único aumento de precio que veremos en la vida de la consola si las condiciones adversas del mercado continúan.

“Si bien persisten las incertidumbres sobre la evolución futura de los precios de los componentes, reconocemos que es probable que sintamos el impacto no solo este año, sino también el próximo. Más allá de ese plazo, tenemos la intención de prepararnos para responder con flexibilidad a cualquier circunstancia que pueda surgir”, afirmó Furukawa.

A pesar de esto, el ejecutivo se mostró confiado de que si bien el aumento de precio “elevará la barrera de entrada” para nuevos comparadores, esta podrá ser superada.

“El aspecto más importante del negocio de las consolas de videojuegos dedicadas es proporcionar experiencias de juego atractivas que ofrezcan un valor superior al precio. Tenemos previsto seguir lanzando una amplia gama de títulos, tanto de Nintendo como de nuestros socios de software externos, y, al presentar estos títulos junto con las nuevas experiencias únicas que solo Nintendo Switch 2 puede ofrecer, nuestro objetivo es ampliar aún más la base instalada de la consola”, indicó.