Pokémon celebra 30 años con relanzamiento de juegos FireRed y LeafGreen

Nintendo y GameFreak están celebrando las tres décadas de su multimillonaria franquicia Pokémon con un viaje al pasado, relanzando los videojuegos Pókemon FireRed y LeafGreen para la consola Switch este 27 de febrero.

Hay que notar que estos títulos no son los juegos que comenzaron la franquicia allá en el lejano 1996 sino que se trata de remakes de esos mismos que lanzaron para el GameBoy Advance en el 2004, con mejoras gráficas y contenido extra, incluido las islas Sevii.

“Explora la región de Kanto, descubre Pokémon salvajes en cada rincón y trata de completar tu Pokédex mientras luchas por alcanzar el éxito. Gana insignias mientras desarrollas estrategias ganadoras para enfrentarte a cada experimentado Líder de Gimnasio y descubre increíbles secretos en tu búsqueda por convertirte en el mejor Entrenador”, señala Nintendo en una nota de prensa.

Estas versiones también están habilitadas de las funciones multijugador de los juegos originales, permitiendo a los jugadores intercambiar Pokémons, luchar y chatear con otros entrenadores a través de la conexión inalámbrica local.

Los títulos estarán disponibles a partir del 27 de febrero en el Nintendo eShop por US$19,99. Como curiorisdad aparte, vendrán en versiones de solo un idioma (solo inglés, solo francés, solo español o solo alemán) en lo que la compañía afirma es una manera de ser auténticos al lanzamiento original de los títulos, pero en lo que nuestra opinión es solo una molestia adicional a la hora de comprarlos. Así que nuestros lectores están prevenidos de tomar especial atención a la versión que están adquiriendo de estos juegos.