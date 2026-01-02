Indecopi sancionó a una empresa peruana que importaba al Perú productos de la franquicia Pokémon sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor. La multa equivale a S/202.000.

El pronunciamiento fue emitido por la Comisión de Derecho de Autor en el marco de un procedimiento iniciado a partir de una denuncia presentada por Nintendo of America Inc. titular de los derechos patrimoniales sobre las obras artísticas vinculadas a los personajes Pokémon.

La denuncia señaló que la empresa peruana había importado productos que incorporaban dichas obras sin licencia, con la finalidad de comercializarlos en el país.

Cabe precisar que Indecopi descartó que se haya configurado una infracción adicional por distribución, al no haberse acreditado que la mercadería haya sido puesta a disposición del público.

Como resultado de las investigaciones, se incautaron 2,670 peluches que reproducían personajes de Pokémon antes de que ingresaran al mercado nacional. Estos personajes eran: Meowth, Snorlax y Charizard.

La empresa denunciada fue notificada para presentar sus descargos, pero no se acercó al procedimiento ni aportó documentación que acreditara la legalidad de la importación.

Como resultado de la infracción acreditada, Indecopi impuso a la empresa peruana una multa de 37.86 UIT (S/ 202,551, con valor de la UIT 2025) y ordenó el comiso definitivo de los productos incautados.

Para el cálculo de la sanción, la comisión aplicó la metodología prevista en la normativa vigente, tomando como referencia el valor CIF de la mercadería importada y estimando el beneficio económico potencial asociado a la importación no autorizada.