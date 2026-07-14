El arcade de "Mario Bros." marcó un hito en la historia de Nintendo.
El arcade de "Mario Bros." marcó un hito en la historia de Nintendo.
/ Nintendo
Por Redacción EC

Su overal azúl y polo rojo son icónicos. Su frondoso bigote, inconfundible. Un día como hoy, un 14 de julio de 1983, fue lanzado en Japón el arcade que reescribiría la historia de Nintendo al darle a su más conocida mascota, “Mario Bros”.

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