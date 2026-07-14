Su overal azúl y polo rojo son icónicos. Su frondoso bigote, inconfundible. Un día como hoy, un 14 de julio de 1983, fue lanzado en Japón el arcade que reescribiría la historia de Nintendo al darle a su más conocida mascota, “Mario Bros”.

Diseñado por el legendario Shigeru Miyamoto – padre también de “donkey Kong”, “The Legend of Zelda” y “Star Fox” – y Gunpei Yokoi, el juego gira en torno a dos hermanos italianos, Mario y Luigi, quienes se ven forzados a batallar un ejército de tortugas, cangrejos y otras pestes en las alcantarillas de Nueva York.

El arcade fue un éxito para Nintendo, pero su triunfo se sintió más adelante, siendo la fundación de “Super Mario Bros.” en 1985, el punto de despegue de la franquicia más poderosa del gigante japonés.

Cabe señalar que si bien este juego es la primera introducción de Luigi, el personaje de Mario ya había aparecido anteriormente como el protagonista en los juegos de “Donkey Kong”, aunque solo era conocido como ‘Jumpman’.

Muestra del impacto de este simple ‘arcade’ no solo tuvo su propia versión para el Nintendo Entertainment System (NES) ha sido reproducido en posteriores versiones de títulos en la saga, incluyendo “Super Mario All Stars”, Super Mario Advance” y “Mario & Luigi: Superstar Saga”, varios de estos juegos disponibles en el servicio de suscripción Nintendo Online para quienes tengan un Switch original o un Switch 2.