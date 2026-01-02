Retiro de AFP: ¿qué efectos podría tener el incremento de la UIT en las solicitudes que se realicen este 2026?

Escucha la noticia
Desde este 1 de enero, la unidad impositiva tributaria se elevó de S/5.350 a S/5.500, de acuerdo con el decreto supremo 301-2025-EF. Esto eleva el monto máximo para los afiliados que decidan solicitar el desembolso de hasta cuatro UIT de sus fondos previsionales.
Como se recuerda, el monto máximo bajo una solicitud en el 2025 era de S/21.400. Si se presenta la solicitud en enero de 2026, el retiro tope será de S/22.000 para los afiliados a las AFP.
Cabe recordar que, según la norma del octavo retiro de AFP, los afiliados solo pueden solicitar por una vez dicho desembolso. Además, desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero todos los afiliados pueden presentar el pedido, sin distinción del último dígito del DNI.
Con el incremento de la UIT, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, consideró que el monto total sería de S/600, pero que este monto sería fraccionado.
Y es que la ley del retiro indica que el desembolso se realizará hasta en cuatro partes, siendo 1 UIT como máximo por cada armada.
“Vas a retirar S/150 más por mes. Habría que ver si vale la pena, considerando que se pueden demorar en retirar el dinero más meses de lo que se hubiera solicitado desembolsar en noviembre”, indica.
Asimismo, sostuvo que un afiliado podría obtener una mayor rentabilidad dentro del fondo de AFP este año en vez de optar por el retiro.
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a octubre la rentabilidad a un año fue de 6,66% en promedio en el Fondo 1, de 6,56% en promedio en el Fondo 2 y de 8,94% en promedio en el Fondo 3.
Además, unos 3′130.000 de afiliados habían solicitado el retiro de su AFP hasta noviembre, según la SBS.
Consumo
Carrillo apuntó que este retiro de fondos previsionales se viene entregando en diciembre y en los primeros meses de 2026, por lo que existe una mayor probabilidad de que las personas gasten en consumo sus ahorros de AFP, en el contexto de lo fue la campaña navideña y lo que será el verano del siguiente año.
“A diferencia de retiros anteriores, que empezaron en mayo, junio y julio, esta vez empezaron muy pegados a la Navidad y al verano. Mucha gente mirando el corto plazo probablemente va a gastar ese dinero, en vez de invertirlo pensando en su vejez”, señaló.
A su vez, Jorge Guillén, profesor asociado de Esan, recordó que no se debe de desvirtuar el propósito previsional de contar con una pensión para la vejez.
“En caso de que uno tenga un fondo de pensiones y lo está programando [para su vejez], no hay que sacarlo para comprar su televisor o el gasto navideño, porque estaría desnaturalizando el fin previsional”, sostuvo.
