Miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) tendrán la oportunidad de realizar un nuevo retiro extraordinario de sus fondos previsionales. Desde el martes 21 de octubre, los ciudadanos podrán registrar su solicitud de manera virtual para acceder hasta a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400. Según informó la Asociación de AFP, el proceso se llevará a cabo de forma totalmente digital, garantizando un trámite seguro, gratuito y sin intermediarios, evitando así la necesidad de acudir a oficinas o recurrir a terceros para gestionar el retiro.

Por primera vez, cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) asumirá directamente la recepción y gestión de las solicitudes de retiro a través de sus plataformas web oficiales. Esta nueva modalidad busca brindar a los afiliados un procedimiento más ágil, seguro y personalizado, facilitando el acceso al beneficio sin intermediarios.

Tanto los residentes en el Perú como los afiliados que viven en el extranjero podrán realizar el trámite, siempre que dispongan de conexión a internet y una cuenta bancaria activa donde se efectuará el depósito correspondiente.

El registro de solicitudes inició el martes 21 de octubre de 2025, fecha en la que las AFP habilitaron sus formularios digitales. El cronograma de atención se organiza de manera escalonada, siguiendo el último dígito o letra del DNI, con el fin de evitar la saturación del sistema. Además, quienes no logren completar el proceso en los días asignados contarán con una etapa libre, disponible del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, durante la cual podrán presentar su solicitud sin restricciones.

Cronograma oficial para RETIRO AFP-2025 hasta 4 UIT

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI acaba en 3: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI acaba en 4 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI acaba en 6: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI acaba en 7: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI acaba en 8: podrás pr esentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Cómo se entregarán los fondos retirados

Los afiliados con menos de 1 UIT acumulada recibirán el dinero en una sola transferencia. En cambio, quienes retiren el monto máximo de 4 UIT (S/ 21,400) obtendrán el dinero en cuatro armadas mensuales, de hasta 1 UIT por cada desembolso, conforme al calendario operativo que publicará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Cómo saber a que AFP estoy afiliado

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.