Solo cinco de los 42 distritos de Lima ejecutaron todo su presupuesto 2025: ¿quiénes son y qué pasa con el resto?

A cuatro días para el cierre del año, el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que solo cinco de los 42 distritos de Lima lograron ejecutar el 100% de su presupuesto destinado para proyectos de inversión; es decir, para obras. Santiago de Surco, bajo la administración del alcalde Carlos Bruce, es el único que ha conseguido gastar el total del presupuesto asignado en tres años de gestión.

Este 2025, la Municipalidad de Surco finalizó su mayor inversión en seguridad con una central de monitoreo, y concretó cuatro complejos deportivos, 43 parques y tres clubes vecinales. Para el 2026, la gestión informó que tienen previsto concretar el coliseo Ferrero, la recuperación de la hacienda Juan Grande y su proyecto más importante: la ‘supermanzana’ que busca adoquinar y restaurar el centro histórico del distrito.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Además de continuar con la repavimentación de las principales arterias de Surco,la ‘supermanzana’ es la última gran obra que dejará nuestra gestión, y demuestra que con la debida planificación podemos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y recuperar el origen colonial de Surco pueblo. Estamos hablando de S/15 millones destinados a marcar un antes y después en las obras municipales de Lima”, aseguró el alcalde Bruce a este Diario.

A pocos días del cierre del 2025, solo cinco de los 42 distritos de Lima registraron haber ejecutado el 100% de su presupuesto para obras.

Para este 2025, además de Surco, las gestiones edilicias que consiguieron ejecutar el 100% son San Isidro, Magdalena, Puente Piedra y Lurigancho (Chosica). Otros 13 distritos están por encima del 90% en ejecución y se prevé que algunos puedan alcanzar el 100% hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, 25 gestiones están por debajo del 80%, y se tienen casos como los de Ate y el Rímac, que apenas alcanzan el 50%, o Surquillo, que llega a 48,2%.

Pese a ello, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, se mostró confiado en dar un salto considerable en estos días. “Para el 30 (de diciembre) debemos de llegar al 95% o más. Tenemos dos obras que están en plena ejecución y cierre”, dijo.

Diferente es el panorama de la ejecución del gasto para el pago de planillas. Los 42 distritos muestran una ejecución superior al 80%, y 30 gestiones incluso superan el 90% de ejecución.

—Enfoque—

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, explicó que un estándar que impulsa el MEF en el sector público es tener una ejecución presupuestal mínima del 75%. Este nivel lo superan ministerios y gobiernos regionales, pero las municipalidades suelen tener problemas para alcanzarlo, consideró.

Añadió que se deben observar en los municipios los montos de ejecución comprometidos.

Por otro lado, frente al tipo de proyectos que se deben priorizar en gobiernos locales, Castilla indicó que el MEF, a través de una directiva, estableció que las gestiones se deben enfocar en las obras que están paralizadas por falta de presupuesto y no iniciar nuevas.