Miles de afiliados al sistema privado de pensiones podrán acceder a un nuevo retiro extraordinario de sus fondos previsionales. A partir del martes 21 de octubre, los ciudadanos podrán presentar su solicitud de manera virtual para disponer de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400. De acuerdo con la Asociación de AFP, el trámite se realizará íntegramente en línea, sin necesidad de acudir a agencias ni recurrir a gestores o intermediarios.

Por primera vez, cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) será la encargada de recibir y procesar directamente las solicitudes a través de sus portales web oficiales. Esta modalidad busca ofrecer a los afiliados un procedimiento más seguro, rápido y adaptado a sus necesidades. Tanto los peruanos que residen en el país como aquellos que viven en el extranjero podrán acceder al trámite, siempre que cuenten con conexión a internet y una cuenta bancaria activa para el depósito del dinero.

El registro de solicitudes comenzó el martes 21 de octubre de 2025, fecha en la que las AFP habilitaron sus formularios virtuales. El cronograma de atención se desarrolla de manera escalonada, según el último dígito o letra del DNI, con el propósito de evitar la sobrecarga del sistema. Además, quienes no logren presentar su solicitud en las fechas asignadas tendrán una etapa libre entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, durante la cual podrán completar el proceso sin restricciones.

VIDEO RECOMENDADO





Cronograma oficial para RETIRO AFP-2025 hasta 4 UIT

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI acaba en 3: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI acaba en 4 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Cómo se entregarán los fondos retirados

Los afiliados con menos de 1 UIT acumulada recibirán el dinero en una sola transferencia. En cambio, quienes retiren el monto máximo de 4 UIT (S/ 21,400) obtendrán el dinero en cuatro armadas mensuales, de hasta 1 UIT por cada desembolso, conforme al calendario operativo que publicará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Cómo saber a que AFP estoy afiliado

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.