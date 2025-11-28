Los aportantes al sistema privado de pensiones cuentan con diversas fechas para tramitar el retiro AFP 2025, que autoriza la liberación de hasta 4 UIT (S/ 21,400). Este trámite, completamente opcional y sin costo, se lleva a cabo de forma digital y de acuerdo con un calendario establecido según el último dígito del DNI, por lo que es necesario tomar en cuenta dicho registro.

AFP 2025: Este es el límite de veces que podrás tramitar tu retiro

Según explicó Shirley Parodi, gerente de Operaciones de AFP Integra, los afiliados disponen de tres momentos distintos para ingresar su solicitud de retiro. Cada uno de estos corresponde a una fase específica dentro del calendario oficial definido por las administradoras de fondos de pensiones.

Primer periodo: del 21 de octubre al 18 de noviembre, con atención a un dígito cada dos días.

Segundo periodo: del 19 de noviembre al 3 de diciembre, con un dígito por día.

Tercer periodo: del 4 de diciembre al 18 de enero, cuando cualquier dígito podrá registrar la solicitud libremente.

Cuáles son las fechas para enviar la solicitud, según el DNI

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento (estas personas también pueden realizar su solicitud el próximo 19 de noviembre).

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, según informa la agencia Andina.

¿Dónde puedo hacer mi solicitud de AFP?

Cada administradora activará su propio enlace para el retiro:

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://www.afpintegra.pe

Prima AFP: https://www.prima.com.pe

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

La Asociación de AFP advierte que los usuarios deben ingresar solo a las páginas oficiales, ya que no habrá un portal unificado como en retiros anteriores.

¿Cómo saber en que AFP estoy afiliado?

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.