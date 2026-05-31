Tras el inicio de junio 2026, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Es así que, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 700 mil pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales a partir de la tercera semana del presente mes. De esta manera, la entidad pública recomendó a los asegurados a recibir su pensión o remuneración de forma directa en bancos, cajeros automáticos, ventanillas o agentes autorizados, garantizando un proceso seguro y sin intermediarios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a junio 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 5 de junio
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 8 de junio
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 9 de junio
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 10 de junio
- Pago a domicilio | del lunes 15 al miércoles 24 de junio
- Miércoles 17 de junio: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
- Jueves 18 de junio: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Viernes 19 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Lunes 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.