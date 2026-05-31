Tras el inicio de junio 2026, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Es así que, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 700 mil pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales a partir de la tercera semana del presente mes. De esta manera, la entidad pública recomendó a los asegurados a recibir su pensión o remuneración de forma directa en bancos, cajeros automáticos, ventanillas o agentes autorizados, garantizando un proceso seguro y sin intermediarios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP A TRAVÉS DEL BANCO DE LA NACIÓN

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a junio 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 5 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 8 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 9 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 10 de junio

Pago a domicilio | del lunes 15 al miércoles 24 de junio

CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚLBICO EN JUNIO 2026