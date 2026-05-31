Por Redacción EC

Tras el inicio de junio 2026, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Es así que, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 700 mil pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales a partir de la tercera semana del presente mes. De esta manera, la entidad pública recomendó a los asegurados a recibir su pensión o remuneración de forma directa en bancos, cajeros automáticos, ventanillas o agentes autorizados, garantizando un proceso seguro y sin intermediarios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.