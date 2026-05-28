Miles de exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) siguen a la espera de una nueva etapa de devoluciones que podría concretarse hacia diciembre de 2026 con la denominada Lista 23. Este grupo estaría dirigido principalmente a personas que nunca han recibido pagos anteriores y que aún se encuentran en proceso de validación de sus aportes, lo que mantiene en expectativa a miles de familias en todo el país. En este contexto, las autoridades y voceros vinculados al proceso han reiterado que el acceso a este padrón dependerá de la acreditación documental de los aportes realizados durante la vida laboral, un requisito clave que podría definir quiénes finalmente serán incluidos en la lista de beneficiarios y quiénes quedarán fuera del proceso. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES SERÍAN INCLUIDOS EN LA LISTA 23 DEL FONAVI?

La futura Lista 23 estaría conformada por fonavistas que aún no han recibido devolución alguna desde el inicio de este proceso. Es decir, serían personas que no figuraron en ninguno de los grupos anteriores, desde la Lista 1 hasta la 22, y que continúan en evaluación por falta de validación de información.

Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc y representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, confirmó que este grupo se prepara para fines de año. “El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada”, señaló durante una entrevista en RPP.

El representante también indicó que el objetivo es incorporar a quienes todavía no pudieron acreditar completamente sus datos ante la Secretaría Técnica encargada de las devoluciones.

Foto: Andina

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAN PRESENTAR LOS EXFONAVISTAS?

Las autoridades han reiterado que el requisito más importante para acceder a una devolución es demostrar que realmente existieron aportes al Fonavi. Para ello, los exaportantes o incluso sus familiares deben acercar documentos que ayuden a validar los descuentos realizados en su etapa laboral.

Entre los papeles que pueden servir figuran certificados de trabajo, boletas de pago u otra documentación relacionada con los aportes efectuados durante los años de actividad laboral. Según explicó Jorge Milla, muchas personas no fueron incluidas anteriormente justamente porque faltaba información en sus expedientes.

“Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica”, manifestó el representante de la Comisión Ad Hoc al explicar la importancia de completar los registros antes de diciembre.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁL ES EL MONTO MÍNIMO QUE DEBE ESTAR ACREDITADO?

Otro aspecto importante del proceso es el monto mínimo requerido para ser considerado dentro de una lista de pago. Aunque algunos trabajadores aportaron sumas elevadas durante varios años, si esos montos no aparecen registrados oficialmente podrían no ser tomados en cuenta.

Hasta el momento, se ha señalado que el mínimo acreditado debe llegar a S/40 para ingresar a futuras devoluciones. Esto significa que si una persona únicamente logró demostrar aportes menores, como S/10, todavía no podría ser incluida en el padrón, según explica Infobae.

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