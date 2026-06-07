La Comisión Ad Hoc de la Ley N.° 29625 dio luz verde, hace algunos días, al Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios. Esta nueva etapa incluye a exaportantes que integraron desde el primer hasta el decimonoveno grupo de pago y que anteriormente recibieron una devolución parcial de sus contribuciones al Fonavi. En total, el grupo está conformado por 66.644 fonavistas titulares, quienes debieron haber cumplido determinados requisitos establecidos hasta el 31 de mayo de 2026 para acceder al reintegro correspondiente. Con esta medida, las autoridades continúan avanzando en el proceso de devolución de aportes a miles de exfonavistas a nivel nacional. Asimismo, los beneficiarios recibirán los montos pendientes de acuerdo con los criterios aprobados por la Comisión Ad Hoc, en el marco de la restitución progresiva de los fondos aportados durante años al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Conoce los requisitos necesarios para realizar el cobro del quinto grupo de Reintegro de los fonavistas

Los criterios establecidos para integrar este grupo de reintegro son los siguientes:

Haber cumplido 67 años o más, así como ser herederos de fonavistas fallecidos que actualmente tendrían 88 años o más de edad.

Figurar en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad administrado por Conadis.

Recibir una pensión por invalidez otorgada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Acreditar el padecimiento de una enfermedad grave o en fase terminal.

Para atender a este conjunto de beneficiarios, se aprobó un presupuesto total de 222 millones 234.070,69 soles, monto que será destinado al pago del reintegro correspondiente a los fonavistas incluidos en esta etapa.

También se puede hacer cobros de manera virtual. Conoce las razones y el portal por la cual se puede acceder

La Resolución Administrativa N.° 547-2026/CAH-Ley N.° 29625 estableció la emisión y entrega del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), documento que será gestionado por la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada en el marco de la Ley N.° 29625. Este certificado acredita los aportes reconocidos y los derechos que corresponden a cada beneficiario dentro del proceso de devolución del Fonavi. El Cerad podrá obtenerse de manera virtual a través del portal oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/registro0/. Asimismo, los beneficiarios también pueden verificar si forman parte de los grupos de pago o reintegro aprobados. Para acceder al documento, se requiere ingresar el número de DNI, el año de nacimiento y la contraseña registrada en la plataforma. Una vez confirmada la condición de beneficiario, el cobro de la devolución se realiza en las agencias del Banco de la Nación, presentando únicamente el documento de identidad vigente. Además, los fonavistas pueden consultar su situación y el padrón de beneficiarios a través del portal oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, disponible en SIFONAVI – Secretaría Técnica del Fonavi.

Conoce un poco más si necesitas información sobre el cobro del Fonavi sobre esta reintegración del quinto grupo

Puede hacer sus consultas en la plataforma SIFONAVI. Consulte AQUÍ: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro – Mayo 2026. Una vez dentro del sistema, el interesado deberá registrar el número de DNI del fonavista titular para conocer si figura entre los beneficiarios aprobados por la Comisión Ad Hoc. El procedimiento también requiere completar un código de verificación (captcha) antes de acceder a los resultados. De esta manera, los usuarios pueden confirmar su inclusión en el padrón sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina o entidad bancaria. Las autoridades han recordado que la consulta es completamente gratuita y recomendaron realizar la verificación antes de acercarse al Banco de la Nación para efectuar el cobro. Asimismo, quienes tengan dificultades para acceder a internet pueden solicitar orientación en los Centros MAC o comunicarse con el servicio Aló MAC, donde se brinda información sobre el proceso de devolución y los requisitos vigentes.

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