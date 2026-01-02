Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, informó que la agencia ya puso en marcha un plan técnico de acción, que será presentado en un plazo máximo de 60 días, para ejecutar la reorganización integral de Petro-Perú, encargo recibido a través de un Decreto de Urgencia aprobado recientemente por el Gobierno.

“Esta era una decisión impostergable. Petro-Perú tiene activos valiosos, pero hoy no genera los flujos necesarios para sostenerse. Nuestro encargo es aplicar una solución empresarial, como lo hacen las grandes empresas del mundo. No se va a privatizar Petro-Perú, vamos a ordenarla, generar valor y devolverle sostenibilidad para que los peruanos vuelvan a sentirse orgullosos de su empresa”, afirmó.

Proinversión implementará una reorganización por bloques patrimoniales, un mecanismo que permite separar los grandes activos de la empresa en unidades independientes, cada una con reglas claras de gestión y objetivos específicos.

“Esto facilitará evaluar qué activos son estratégicos para el Estado y cuáles pueden operar de manera más eficiente bajo esquemas como Asociaciones Público-Privadas (APP). Por ejemplo, la Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor bajo un modelo que asegure eficiencia, inversión y continuidad operativa”, explicó el presidente de Proinversión.

Asimismo, precisó que, dada la magnitud, complejidad y valor estratégico de los activos involucrados, el proceso contará con el acompañamiento de banca de inversión y asesores financieros de primer nivel internacional, seleccionados bajo criterios técnicos y de competencia.

“Este tipo de procesos, en cualquier economía desarrollada, se apoyan en asesoría especializada para asegurar que las decisiones maximicen el valor de los activos, protejan el interés del Estado y se adopten con estándares de mercado. Sería irresponsable abordar una reorganización de esta escala sin la mejor asesoría disponible”, agregó Del Carpio.

Proinversión también señaló que reorganización no pone en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles, y descartó cualquier impacto en los precios.

Respecto a la transferencia de S/240 millones a Petro-Perú, la agencia aclaró que no se trata de gasto corriente, sino de una inversión destinada exclusivamente a financiar la nueva estructura orgánica y las acciones de reconversión interna aprobadas en el Decreto de Urgencia. Estos recursos provienen de fondos ya existentes en el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas y cada desembolso estará sujeto a resolución ministerial y convenio formal, garantizando supervisión y control.