Inflación en el 2025 fue de 1,51%: los rubros que variaron de precios

En diciembre, el índice de precios al consumidor (IPC) a nivel mensual aumentó en 0,24% en Lima Metropolitana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).

Según el informe técnico, a nivel anual, la inflación en la capital fue de 1,51% en el 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), resaltó que con dicha cifra la inflación lleva trece meses consecutivos dentro del rango del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), que es entre 1% y 3%.

El incremento en el año, según Inei, se debe a los aumentos en el rubro de educación (4,03%), restaurantes y hoteles (2,70%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,68%).

Además, hubo incrementos en menor medida en los bienes y servicios diversos (2,68%); muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (2,48%); transporte (1,05%); prendas de vestir y calzado (1,37%); recreación y cultura (1,98%); bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, (0,95%) y salud (0,65%).

Asimismo, los principales productos y servicios que influyeron en la inflación del 2025 fueron el incremento de precios en el menú de restaurantes, la papaya, el pasaje en ómnibus y microbús, así como la pensión en universidades no estatales de pregrado y la pensión de enseñanza no estatal primaria.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, explicó que el último mes del año suele registrar mayor inflación debido al transporte, pero dicho aumento de precios se suele revertir en enero.

“Por las fiestas de fin de año suben los pasajes interprovinciales, incluso los pasajes locales de bus. Esa subida va a ser revertida en el índice de enero, porque no es un alza permanente, sino puntual”, expresó.

Maita coincidió con esta alza de precios de transporte e incluyó a los pasajes aéreos. Asimismo, consideró que también se registró un incremento en el precio del pollo y otros productos cárnicos, mientras que disminuyó el IPC en los pescados y mariscos.

¿Qué se puede esperar para este nuevo año? Para Odar, gradualmente la inflación se elevaría hacia marzo y durante la primera mitad del año.

“Para este año, en inflación, no habría esa combinación de factores que fueron tan favorables como la caída del tipo de cambio, en un contexto de subida de precios de ‘commodities’. Por otro lado, el petróleo se mantuvo en un nivel bajo y no es de esperarse que hayan caídas significativas como las que hubo en 2025. Esa combinación de factores, estarían llevando a que la inflación de 2026 no sea tan baja como la de 2025. Podríamos esperar que esté alrededor del 2%”, indicó.

Maita agregó que hacia fines del primer trimestre de 2026 se podría observar un alza de precios en rubros relacionados con el año escolar, siendo este un factor estacionario.

Inflación nacional

En el 2025 la inflación anual nacional fue de 1,30%. Cabe mencionar que, según el Inei, son nueve ciudades del país que registraron una inflación dentro del rango meta del BCR.

Además, son doce ciudades las que tienen una inflación menor al 1% y cinco las que registran una variación negativa en el índice de precios.

“Podríamos pensar que las ciudades con una inflación más baja también fueron las que tienen una demanda interna más débil y con mayor dependencia del consumo de alimentos. Es de esperar que a lo largo de este año esas tasas negativas desaparezcan y tengamos tasas positivas en todas las ciudades”, apuntó.

A su vez, Maita señaló las cifras de inflación en las ciudades fuera de la capital se podrían ajustar durante el 2026.